Após memes, Sergio Marone volta a revelar detalhes sobre ser ecossexual

Em junho deste ano, Sergio Marone revelou ser uma pessoa ecossexual, deixando muitos fãs confusos e que até virou meme nas redes sociais. Agora, durante a São Paulo Fashion Week (SPFW) , o ator resolveu falar como funciona na prática.

Em entrevista à revista Quem, o famoso, que estreou sua coleção sustentável no maior evento de moda da cidade, deu mais explicações: “A ecossexualidade é ter prazer com as coisas simples e essenciais da vida”, começou ele.

Em seguida, Sergio Marone afirmou que todos são natureza e que “quando a gente se reconecta com ela, sente prazer ao simplesmente abrir a janela e sentir uma brisa no rosto, tomar um banho no mar”.

Após se declarar ecossexual, Sergio Marone diz que foi feliz com a fala: “furou a bolha” Imagem: reprodução Instagram (@sergiomarone)

Sem falar abertamente da questão sexual, o ex-ator da TV Globo enfatizou à Quem que uma pessoa ecossexual sente prazer com “coisas simples, que renovam, que reenergizam”.

Sergio Marone explica mais aos fãs

O ator revelou o motivo de ter se assumido ecossexual. A fala ocorreu em junho deste ano e trouxe muita dúvida e curiosidades aos internautas. Em entrevista à Folha de S. Paulo durante o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, ele disse que tudo não passou de uma estratégia de marketing para divulgar sua marca.

Sérgio Marone explica por que se assumiu ecossexual e o motivo impressiona Imagem: reprodução Instagram (@sergiomarone)

“Foi uma estratégia de marketing da minha empresa chamada Tukano, que é uma marca de dermocosméticos naturais, veganos e sustentáveis. As pessoas falam muito em salvar o planeta. Não é o planeta que a gente tem que salvar, a gente tem que salvar a humanidade”, explicou.

Contudo, o ator disse que realmente se sente atraído pela natureza: “Adoro abrir a janela tomar uma brisa na cara, adoro nadar pelado, adoro comer coisas boas orgânicas, adoro tomar banho de chuva”. Sobre a polêmica, Sérgio disse que gostou da repercussão. “Achei divertido, tudo é forma de carinho”.

