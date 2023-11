Travis mantém relacionamento com Taylor Swift em sigilo

O jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, estava na Alemanha para o aguardado jogo internacional contra o Miami Dolphins em 5 de novembro. Durante uma coletiva de imprensa, um repórter internacional fez uma pergunta inusitada sobre sua vida amorosa, de acordo com informações de Jeff Darlington, da ESPN. O repórter esperou até o final da entrevista para questionar Kelce sobre seu relacionamento com a famosa cantora Taylor Swift, indagando: "qual é o status atual e, você está apaixonado?"

Travis Kelce respondeu de maneira enigmática, dizendo: "eu a vi na semana passada". No entanto, quando questionado sobre estar apaixonado, ele preferiu manter o relacionamento pessoal em segredo.

Kelce já havia mencionado Taylor Swift em seu podcast "New Heights" e demonstrado disposição para responder perguntas sobre sua vida pessoal, mas sem revelar muitos detalhes, de acordo com o NYPost.

O relacionamento entre Travis Kelce e Taylor Swift foi noticiado pela primeira vez em setembro, quando a cantora o assistiu em um jogo contra o Chicago Bears no estádio Arrowhead. Sua aparição causou grande alvoroço nas redes sociais, pois ela foi vista sorrindo e torcendo ao lado da mãe de Kelce, Donna, em um camarote privado.

Swift, vencedora de 12 prêmios Grammy, tem frequentado jogos do Chiefs nesta temporada, aparecendo nas transmissões ao lado da família de Kelce e de Brittany Matthews, esposa do quarterback Patrick Mahomes.

A relação entre Kelce e Swift se tornou um fenômeno internacional na cultura pop, com fãs e até mesmo outros atletas se inspirando no casal para fantasias de Halloween.

Atletas como DeAndre Jordan, da NBA, e a tenista Eugenie Bouchard se vestiram como o casal Kelce-Swift. No entanto, um casal que chamou a atenção de Kelce foi aquele que se fantasiou como ele e Taylor Swift, que ele descreveu como "fenomenal" em seu podcast "New Heights". Enquanto o casal famoso continua a atrair atenção, eles parecem decididos a manter os detalhes de seu relacionamento em sigilo.