Toxicologia de Matthew Perry revela mistério em sua morte, diz médico

O relatório de toxicologia inicial de Matthew Perry trouxe novas pistas sobre a misteriosa morte do ator de "Friends", ocorrida no dia 28/10, de acordo com o Mirror.

Conhecido por seu papel icônico como Chandler Bing na série de sucesso, Perry foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, após relatos de afogamento em sua banheira de hidromassagem, após um chamado para serviços de emergência devido a uma parada cardíaca.

A princípio, nenhum indício de drogas ou crime foi encontrado no local. No entanto, os resultados iniciais dos testes de toxicologia não apontaram a presença de fentanil ou metanfetamina no sistema de Matthew na hora de sua morte, deixando a causa do óbito em aberto.

Dr. Michael Baden, ex-examinador médico-chefe de Nova York, expressou surpresa pela falta de um comunicado oficial sobre a causa da morte de Matthew Perry. Ele observou que, se o ator tivesse falecido de um ataque cardíaco, isso teria sido prontamente identificado e anunciado.

A ausência de fentanil e metanfetamina no sistema do ator levanta perguntas sobre o motivo da demora na divulgação dos resultados completos do exame, segundo ele.

Possíveis cenários

O Dr. Baden também destacou que o fato de Matthew ter sido encontrado em uma banheira de hidromassagem levanta questões imediatas sobre afogamento ou insolação. Ele acrescentou que é igualmente possível que a morte tenha ocorrido devido a causas naturais, considerando o histórico do ator de cirurgias e emergências médicas.

A morte de Matthew Perry continua sendo um mistério que intriga fãs e especialistas, enquanto aguardamos os resultados completos do relatório de toxicologia e a divulgação oficial da causa do óbito. A ausência de fentanil e metanfetamina no sistema do ator acrescenta um novo elemento de perplexidade a essa triste história.