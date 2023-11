Robbie Williams recorda romance mágico com ex-Spice

No novo documentário de Robbie Williams, o ex-integrante da Take That revela que seu romance de verão com Geri Halliwell, das Spice Girls, significou muito mais do que um caso passageiro.

Williams, de 49 anos, olha com nostalgia para o ano 2000, descrevendo-o como um período "mágico" com a Spice Girl. Durante esse tempo, eles desfrutaram de férias prolongadas no sul da França, na companhia de seu parceiro de composição, Guy Chambers, e sua esposa, Emma, de acordo com o Mirror.

No documentário, Robbie descreve o relacionamento como o período mais feliz de sua vida em uma década, revelando que apenas sua paranoia o impediu de tornar o relacionamento mais sério.

Ele reflete sobre a complexidade desse relacionamento, lembrando que, na época, ele estava em recuperação no Alcoólicos Anônimos (AA), o que o aconselhava a não entrar em um relacionamento durante o primeiro ano de sobriedade.

Ele acrescenta: "eu só achei a companhia dela muito, muito fácil, havia uma tolice. Nós nos dávamos muito bem. Foi divertido. E éramos apenas um pequeno grupo compartilhando um momento muito mágico, em um lugar fantástico".

O documentário inclui imagens de Robbie e Geri abraçados, brincando e cantando a bordo de um barco. Quando questionado pelo diretor Joe Pearlman se ele estava feliz nas imagens, Robbie responde afirmativamente, destacando que era a primeira vez que ele se via feliz em todas as imagens daquele período.

Principal tema

O documentário também aborda o impacto do escrutínio da mídia sobre o relacionamento deles e como isso afetou a memória do momento especial em suas vidas.

Embora grande parte do documentário se concentre na carreira de Robbie Williams e em sua batalha contra o vício, esse vislumbre de seu relacionamento com Geri Halliwell oferece uma perspectiva fascinante sobre a vida do cantor.

O documentário termina com Robbie Williams em uma situação mais contente, como pai de quatro filhos, refletindo sobre como a produção do filme foi benéfica para ele, proporcionando aceitação e amor próprio. Ele expressa gratidão por sua esposa, Ayda, e afirma que está a caminho de encontrar a verdadeira felicidade.