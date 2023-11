Rebecca Loos considera ofertas para documentário sobre caso com David Beckham

Rebecca Loos, ex-assistente pessoal de David Beckham, está ponderando diversas ofertas para participar de um documentário de TV e revelar sua versão dos eventos relacionados ao caso que ganhou destaque em 2003.

A professora de ioga, que agora vive na Noruega, recebeu propostas para contar sua história, oferecendo uma oportunidade única para esclarecer as decisões após as reclamações feitas na época, diz o Mirror.

Uma fonte próxima a Rebecca afirmou que ela está avaliando cuidadosamente as opções disponíveis. Segundo a fonte: "Rebecca recebeu várias ofertas para seu próprio documentário de TV para falar sobre as consequências do suposto caso amoroso. Ela não tomará uma decisão precipitada, mas a chance de esclarecer as coisas é, aos olhos dela, uma oferta atraente".

David Beckham's former PA Rebecca Loos 'offered TV documentary deal to discuss affair' #trending #latestnews https://t.co/vTXKdJhj4Z — Nouman Zafar (@ffoo055512) November 4, 2023

No recente documentário da Netflix sobre a vida de David Beckham, Rebecca Loos expressou seu desconforto com a forma como a narrativa foi apresentada. Ela deixou o assunto para trás, mas ficou perturbada com a interpretação do documentário sobre os eventos. Rebecca observou que a situação envolvia ambos os lados, destacando que "são necessários dois para dançar o tango".

O documentário também teve impacto no relacionamento de Beckham com sua esposa, Victoria Beckham. Victoria culpou David por ressuscitar o caso, o que resultou na última revelação de Rebecca. A esposa de David está preocupada com possíveis contribuições futuras e está discutindo estratégias legais para evitar que novas acusações sejam feitas.

Rebecca Loos continua a ser uma figura central neste caso controverso do passado, e sua decisão sobre a participação no documentário poderá lançar luz sobre um episódio que ainda gera interesse e discussão. O mundo aguarda para ver se ela aceitará a oportunidade de compartilhar sua perspectiva e oferecer uma visão mais completa dos eventos que a envolveram e a David Beckham.