Príncipe William homenageia Deborah James em evento de luta contra o câncer

Cerimônia organizada por celebridades como Davina McCall, Adam Hills, Joe Lycett e Munya Chawawa, no The Francis Crick Institute, marcou o 10º aniversário do apelo da Cancer Research UK, diz o Mirror.

Dame Deborah James, que faleceu em junho de 2022 aos 40 anos devido ao câncer de intestino, foi lembrada pelo Príncipe William como alguém capaz de unir e inspirar os outros.

Ele elogiou seu trabalho incansável e corajoso, encorajando todos a enfrentar os desafios da vida com determinação. Deborah fundou o Bowelbabe Fund para a pesquisa do câncer no Reino Unido, arrecadando mais de R$ 70 milhões para a causa. Sua dedicação foi reconhecida pelo título de dama, conferido por William em uma reunião com a família do ativista antes de sua partida.

Channel 4 Stand Up To Cancer sees Prince William pay tribute to 'inspiring' Dame Deborah James https://t.co/5MzKBBQQIG — World News (@worldnewstweet_) November 3, 2023

O príncipe elogiou a influência positiva de Dame Deborah , quebrando tabus sobre a detecção precoce do câncer e incentivando as pessoas a procurarem ajuda. Ele destacou como o NHS viu um aumento significativo no número de pessoas encaminhadas para exames de câncer de intestino na Inglaterra, graças aos esforços contínuos dela.

Milhões de libras foram arrecadados em nome de Deborah para instituições de caridade associadas, comodidade mais tempo para aqueles afetados pelo câncer passarem com seus entes queridos.

O tributo emocionante a Dame Deborah James ressalta seu impacto na comunidade e reforça a importância contínua da conscientização sobre o câncer. Seu legado continua a quebrar estigmas e oferecer esperança para aqueles que lutam contra essa doença devastadora.