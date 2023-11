Porco Kevin Bacon volta para casa após duas semanas de fuga e ajuda do ator homônimo

Um porco chamado Kevin Bacon, que escapou de uma fazenda na Pensilvânia (EUA) e passou mais de duas semanas perdido na floresta, finalmente foi encontrado e devolvido ao seu lar graças a uma estratégia criativa e a uma mensagem do famoso ator Kevin Bacon, diz o New York Post.

A fuga de Bacon

Chelsea Rumbaugh trouxe a porca Juliana, de 2 anos e 90 quilos, para sua fazenda em Cumberland Township em 13 de outubro. No entanto, no dia seguinte, Kevin escapou cavando sob seu cercado e desaparecido na floresta da região.

Apesar dos esforços para capturá-lo, o porco esquivava continuamente para evitar a captura.

Missing pig named Kevin Bacon finally found after shout-out from actor Kevin Bacon https://t.co/noFBDUKWmZ #news — 15 Minute News (@15MinuteNews) November 4, 2023

Rumbaugh lançou uma página no Facebook intitulada "traga Kevin para casa", pedindo ajuda aos caçadores locais e aos vizinhos para rastrear o porco fugitivo. A página rapidamente ganhou milhares de seguidores preocupados com o destino de Kevin.

A situação chamou a atenção do próprio ator Kevin Bacon, que se juntou à causa, postando a mensagem: "traga Kevin para casa!" no aplicativo Thread, da Meta.

Após várias tentativas frustradas de captura do porco, Rumbaugh teve uma ideia inusitada. Ela decidiu amarrar um coque pegajoso com Benadryl, esperando que o porco adormecesse ao consumi-lo. A estratégia trabalhada e Kevin foi encontrada de volta ao cercado da fazenda.

Agora em segurança, Kevin Bacon (o porco) está se adaptando à sua casa e interagindo com os outros porcos da fazenda. Rumbaugh está considerando transformar as aventuras de Kevin em uma série de livros infantis.

A página do Facebook, inicialmente criada para encontrar Kevin, foi renomeada para "Kevin's Home Adventures" e agora documenta as travessuras diárias do porco na fazenda.

Essa história emocionante demonstra como a colaboração da comunidade e a criatividade podem levar a resultados finais felizes, mesmo nas situações mais inusitadas.