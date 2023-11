Pai de Amy Winehouse processa amigos por "manter lucros da venda de pertences"

O pai da cantora Amy Winehouse, Mitch Winehouse, está movendo um processo judicial contra dois amigos de sua filha, alegando que eles "mantiveram os lucros" da venda de pertences da artista.

Mitch apresentou uma reivindicação na High Court, buscando recuperar o dinheiro que ele afirma que deveria ser destinado à fundação criada em homenagem à cantora, de acordo com TheSun.

Os amigos em questão são Catriona Gourlay, que foi apontada como um suposto amor de Amy, e a estilista Naomi Parry. Segundo as alegações, eles teriam embolsado uma parte dos impressionantes R$18 milhões arrecadados em um leilão realizado em Beverly Hills, nos Estados Unidos, em 2021.

O item mais valioso leiloado foi o vestido feito por Parry, que a própria Amy usou em sua última apresentação em 2011, arrematado por um US$ 1 milhão. Também se diz que notas escritas pela estrela de "Back to Black", que faleceu aos 27 anos por envenenamento de álcool em 2011, estavam entre os objetos vendidos.

A Amy Winehouse Estate revelou que Catriona e Naomi venderam mais pertences de Amy neste ano. A fundação Amy Winehouse informou que 30% do valor arrecadado no primeiro leilão foi destinado à instituição.

Em um comunicado, a Amy Winehouse Estate afirmou: "dois indivíduos venderam vários itens naquele leilão e ficaram com os lucros: todos os itens estavam relacionados a Amy. Este ano, eles colocaram mais itens relacionados a Amy em leilão. Juntos, os dois leilões geraram somas de seis dígitos para cada um deles".

Desvio de materiais

A fundação questionou como esses itens foram parar em posse dos dois amigos e não recebeu respostas satisfatórias. Portanto, decidiu iniciar um processo legal para esclarecer a situação. O comunicado também destacou que a Amy Winehouse Foundation se beneficiará diretamente se o dinheiro for recuperado de qualquer um dos réus.

Vale ressaltar que Naomi escreveu um livro sobre Amy em 2021, que incluiu um capítulo de Catriona. Além disso, Catriona compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com Amy em um documentário da BBC, afirmando que a estrela estava "confusa" em relação à sua sexualidade. Ela acrescentou: "nosso relacionamento era único". Mitch Winehouse, na época, comentou: "ela sempre estava feliz com Cat de todas as formas".