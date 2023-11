Michael J. Fox sobre Parkinson: "não temo a morte", revela ator

Michael J. Fox não teme a chegada da morte, enquanto enfrenta o Parkinson: "um dia vou ficar sem gasolina", revelou o ator em recente entrevista. Com uma carreira marcante no cinema e na televisão, Fox também é reconhecido por sua luta contra a doença do sistema nervoso central degenerativo, de acordo com o NYPost.

Medo

Quando questionado sobre o que o assusta, o renomado ator respondeu que o que o aterroriza é qualquer situação que coloque sua família em perigo, mencionando sua esposa, Tracy Pollan, e seus quatro filhos.

No entanto, ele se mostra destemido diante da morte: "um dia vou ficar sem forças. Um dia vou simplesmente dizer, 'hoje não vou sair'. Se isso acontecer, vou permitir a mim mesmo. Tenho 62 anos", compartilhou Michael J. Fox na Tenth Annual Philanthropy issue da revista Town & Country. "Certamente, se eu morrer amanhã, seria prematuro, mas não seria inédito. Então, não, não temo isso".

Parkinson em foco

De acordo com os dados do CDC, a Doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, depois do Alzheimer. A Fundação Parkinson afirma que a aflição "afeta predominantemente os neurônios produtores de dopamina em uma área específica do cérebro chamada substância negra".

Nos últimos anos, Michael J. Fox enfrentou várias lesões físicas, incluindo um braço quebrado, ombro e mão. Ele compartilhou: "minha mão ficou infectada e eu quase a perdi. Foi um tsunami de infortúnios".

Resiliência

O ator, conhecido por seu papel em "De Volta para o Futuro", foi diagnosticado com a doença em 1991, quando tinha apenas 29 anos. Em 2000, ele fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, uma iniciativa que tem beneficiado muitos que enfrentam a doença, oferecendo ajuda e suporte.

Ele tornou pública sua batalha médica em 1998, depois de ser "perseguido" por paparazzi. Fox explicou: "Foram sete ou oito anos depois de ter sido diagnosticado? e os paparazzi, eles ficavam do lado de fora do meu apartamento e me provocavam, dizendo, 'o que há de errado com você?' Então eu disse, 'não posso fazer meus vizinhos passarem por isso', então saí, e foi ótimo. Foi uma coisa maravilhosa".

Ele também expressou seu espanto com a resposta do público e a oportunidade de lutar contra a doença: "foi uma grande surpresa para mim a forma como as pessoas responderam. Elas demonstraram interesse, o desejo de encontrar uma resposta para a doença, e eu vi isso como uma grande oportunidade. Não fui colocado nesta posição para desperdiçá-la", acrescentou Michael J. Fox.