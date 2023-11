Membro da Família Real Britânica expressa tristeza pela morte de Matthew Perry

Lady Tatiana Mountbatten, membro da Família Real Britânica e psicoterapeuta, expressou seu profundo pesar pela trágica morte de Matthew Perry, o icônico ator que interpretou Chandler Bing na aclamada série de comédia americana "Friends". Matthew Perry, que se tornou uma figura mundialmente reconhecida desde 1994, faleceu inesperadamente aos 54 anos em sua casa em Los Angeles no dia 28/10.

Em um comovente post no Instagram, Lady Tatiana compartilhou sua conexão pessoal com o trabalho de Matthew Perry, destacando como o personagem Chandler Bing sempre a fez sorrir e trouxe conforto nos momentos difíceis.

Ela escreveu: "sempre recorri a 'Friends' quando não me sentia bem. Chandler Bing sempre me fez sorrir, e estou muito triste ao saber do falecimento de Matt Perry".

0-31

Instagram

No entanto, a influência de Matthew Perry em sua vida não se limitou à sua atuação na tela. Lady Tatiana revelou que o livro de memórias do ator, intitulado "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", também a inspirou significativamente, especialmente em relação a questões de saúde mental e vício. Ela recomendou a leitura do livro, que explora as dificuldades enfrentadas por Perry durante as filmagens da terceira temporada da série.

0-30

Amazon

A morte de Matthew Perry abalou não apenas seus fãs, mas também seus ex-colegas de elenco de "Friends". Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow emitiram um comunicado à revista People, expressando sua tristeza pela perda e enfatizando que eram mais do que colegas de elenco, eram "uma família".

Matthew Perry, que travou uma longa batalha contra o abuso de substâncias, transformou sua propriedade em Malibu em um centro de reabilitação chamado Perry House. Ele expressou o desejo de ser lembrado por seu trabalho de ajuda a outras pessoas lutando contra vícios e problemas de saúde mental.

Os testes toxicológicos iniciais não detectaram a presença de fentanil ou metanfetamina no sistema de Matthew Perry no momento de sua morte, mas relatórios toxicológicos mais detalhados ainda estão pendentes.