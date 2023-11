Mariah Carey é processada em nova ação de US$20 milhões por "All I Want For Christmas Is You"

Andy Stone e Troy Powers, co-autores da música "All I Want For Christmas Is You", que se tornou um clássico natalino, entraram novamente com um processo contra Mariah Carey, a renomada cantora e compositora, alegando violação de direitos autorais. Este novo processo, que essencialmente representa uma nova tentativa, busca nada menos que US$20 milhões da premiada cantora, de acordo com TheBlast.

Desde seu lançamento no álbum "Merry Christmas" de 1994, a versão de Carey de "All I Want for Christmas Is You" se tornou um clássico festivo e uma das canções de Natal mais comercialmente bem-sucedidas da era moderna.

O aumento do streaming garantiu à música uma excepcional longevidade nas paradas musicais. Nos últimos cinco anos, a faixa tem consistentemente retornado ao Top 5 do Reino Unido durante a temporada de Natal, alcançando sua primeira posição em dezembro de 2020. Um padrão semelhante foi observado nos Estados Unidos, onde a música voltou ao Top 10 da Billboard Hot 100 todos os anos desde 2017.

Com tantas conquistas, não é surpresa que várias pessoas tenham processado a cantora renomada em busca de lucro financeiro. No caso mais recente, Stone e Powers ressurgiram com suas alegações de violação, destacando nos documentos legais: "melodia, letras, sensação, quando você combina esses três elementos e baseia sua cópia derivada em algo mais parecido do que diferente, são essas semelhanças substanciais que, após uma inspeção mais próxima, revelarão a verdade da reivindicação dos autores de violação".

Além disso, os documentos afirmam que "Carey, sem licença, se apropriou dessa obra com sua incrível história de origem, como se fosse sua. Sua presunção não conhece limites, nem mesmo seu co-autor de crédito acredita na história que ela criou. Isso é simplesmente um caso de violação passível de ação legal".

Stone e seu co-autor, Powers, buscam uma injunção temporária para prevenir ou conter a violação e a apropriação indébita de seus direitos autorais e interesses exclusivos.

A dupla também está solicitando a apreensão de todas as cópias da suposta obra infratora, uma injunção final para prevenir ou conter futuras alegadas violações e a quantia de US$20 milhões em danos.

No processo inicial, Stone alegou que Carey e seu co-autor na música, Walter Afanasieff, tinham infringido "conscientemente, deliberadamente e intencionalmente" o direito autoral de sua música de 1989, "All I Want for Christmas Is You", que ele havia gravado sob o nome musical Vince Vance and the Valiants.

O cantor de rock, cujo nome real é Andrew John Franichevich Jr., também argumentou que sua versão recebeu "ampla divulgação" durante a temporada de Natal de 1993 e começou a aparecer nas paradas de música da Billboard. Ele relatou que suas tentativas de negociação e acordo com a hitmaker "Obsessed" e seus co-réus em abril de 2021 foram infrutíferas.

Em documentos judiciais, Stone, cuja idade exata não é especificada, é descrito como um artista autônomo que ganha a vida com a venda, performance e licenciamento de sua música com direitos autorais.

Uma queixa revisada apresentada algumas semanas depois afirmou que as letras de ambas as músicas exibem "semelhanças substanciais" e "contam a mesma história, incorporando o mesmo arco do início ao fim, de um indivíduo que deseja mais seu parceiro do que bens materiais ou confortos sazonais".

O músico mais tarde pediu o arquivamento de seu processo contra a estrela pop, como relatado em documentos obtidos pela People. Essa ação ocorreu cinco meses após Stone acusar Carey e seus co-autores de "violação de direitos autorais e enriquecimento injusto" em relação a "All I Want For Christmas Is You".

Ele pediu que o processo fosse arquivado sem preconceito, o que significa que pode ser reaberto posteriormente, de acordo com os documentos. Enquanto isso, em 2021, um bar impôs uma proibição de tocar a música no jukebox antes de dezembro, permitindo que ela fosse reproduzida apenas uma vez todas as noites durante o mês de Natal.