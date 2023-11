James Blunt critica Adele por cancelar shows de última hora

O cantor James Blunt, conhecido por sucessos como "You're Beautiful", lançou críticas contundentes contra Adele, acusando-a de decepcionar seus fãs devido aos constantes cancelamentos de shows com menos de 24 horas de antecedência. Blunt expressou sua insatisfação durante uma palestra no Emmanuel Center, em Westminster, onde promovia seu novo livro.

Instagram

No ano passado, Adele causou alvoroço ao anunciar, em um emocionante vídeo nas redes sociais, o cancelamento de sua noite de estreia em Las Vegas. Os fãs, que haviam investido consideráveis quantias de dinheiro em passagens, voos e hospedagem, sentiram-se profundamente desapontados com a notícia, segundo o NYPost.

Um fã, que descobriu o cancelamento no meio de um voo, compartilhou sua frustração, revelando que havia gasto milhares de dólares em voos não reembolsáveis e quartos de hotel. "A falta de atenção dela é surpreendente. Estou com raiva e frustrado", desabafou o fã.

Instagram

Essa não foi a primeira vez que Adele cancelou apresentações de última hora. Em 2017, ela cancelou dois shows programados para o Estádio de Wembley, alegando problemas nas cordas vocais. A decisão gerou desapontamento entre seus admiradores e causou impacto financeiro em muitos deles.

Adele anuncia cancelamento dos dois últimos shows da turnê em Londres https://t.co/UApztUbY0V pic.twitter.com/wUXYMjLqlg — #TimBeta #SDV (@2907CR) July 1, 2017

James Blunt, notavelmente, compartilhou sua perspectiva sobre a situação. "Acho que ela deveria ter aparecido", afirmou durante sua palestra, observando que fãs do mundo inteiro haviam investido significativamente para vê-la se apresentar. Ele acrescentou: "as pessoas vieram de todo o mundo, pagaram um bom dinheiro, reservaram quartos de hotel".

Muitos fãs de Adele compartilharam publicamente sua decepção ao revelar o quanto investiram para testemunhar a cantora de "I Drink Wine" no palco. Além das despesas com passagens e hospedagem, alguns fãs mencionaram os gastos com testes de Covid como parte do esforço para ver sua estrela favorita em ação.

Adele explicou, em seu emocional vídeo de anúncio, que o cancelamento se deveu a problemas relacionados à Covid-19. Metade de sua equipe foi afetada pela doença, tornando impossível continuar a turnê em Las Vegas. A cantora, visivelmente abalada, pediu desculpas e expressou seu pesar pela situação de última hora.

Os cancelamentos frequentes de shows de Adele têm gerado um debate sobre as responsabilidades dos artistas com seus fãs e levantaram questões sobre a gestão de suas agendas. Enquanto alguns compreendem as circunstâncias imprevistas, outros, como James Blunt, questionam as consequências para os fãs que investem tempo e dinheiro em suas apresentações.