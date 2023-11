Harry e Meghan incomodados com a influência do Príncipe William e Kate nos EUA

O príncipe Harry e Meghan Markle estão "furiosos" com as influentes conexões do príncipe William e Kate Middleton nos Estados Unidos, de acordo com fontes. William e Kate estão dando início à sua iniciativa Earthshot, buscando o apoio de celebridades como Tom Cruise e Taylor Swift, diz o New York Post.

Enquanto isso, rumores sugerem que Harry e Meghan estão incomodados com a popularidade do casal real, especialmente após o pedido de marca registrada de William nos EUA.

Especialistas afirmam que a influência global da Família Real Britânica dá aos duques de Cambridge vantagens invejáveis. A situação continua a atrair atenção internacional, enquanto Harry e Meghan ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Competição

A rivalidade sutil entre os irmãos reais e suas respectivas esposas continua a alimentar manchetes e especulações. Enquanto William e Kate buscam apoiadores para sua ambiciosa iniciativa Earthshot, os olhares críticos e comentários de especialistas destacam a complexidade dos relacionamentos reais.

A competição pelo apoio e influência entre as celebridades de alto escalonamento e a Família Real Britânica continua a intrigar observadores, lançando luz sobre os bastidores dos círculos reais.

O fato das disputas e rivalidades reais se revela publicamente destacando a crescente interseção entre realeza, fama e poder. Enquanto os duques de Cambridge se esforçam para construir conexões valiosas em seu trabalho ambiental, o mundo observa atentamente, conhecendo as nuances e intrigas por trás das manchetes. O equilíbrio delicado entre dever real, aspirações pessoais e o escrutínio público continua a moldar a narrativa da realidade britânica.