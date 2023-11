Fuzuê: ator com 40 anos de carreira ganha primeiro personagem fixo em novela

Fazer uma novela é um desejo de muitos atores, afinal esta é uma das formas de se ganhar destaque para outros trabalhos. Porém, há quem espere muitos anos para que isso aconteça, como o ator Hilton Cobra, que conquistou o seu primeiro personagem fixo em uma novela após 40 anos de carreira.

Aos 67 anos, o ator é conhecido no teatro, onde se dedicou por muitos anos, mas Fuzuê está marcada como a sua primeira produção, onde participa do começo ao fim. Na trama das 19 horas o veterano vive Cata Ouro, que fica recolhendo objetos das ruas da cidade ao lado de sua cadela chamada Gata.

Antes do folhetim escrito por Gustavo Reiz, que amarga baixas audiências, Hilton fez apenas uma pequena participação na novela Perigosas Peruas, produzida em 1992. Ele também esteve nas séries A Justiceira, de 1997, Brava Gente, levada ao ar em 2001, e Pastores da Noite, de 2002, mas em personagens menores.

Fuzuê: Cata Ouro fica atordoado ao ver a matéria do jornal sobre sua família (Divulgação/Globo)

As mudanças podem tirá-lo de Fuzuê?

Amargando uma audiência péssima, a atual novela das 19 horas passa por algumas mudanças para sair do fundo do poço e, com isso, a busca pelo tesouro vai diminuir e até chegar ao fim. Mas, será que Cata Ouro pode desaparecer?

Na novela da Globo, o personagem interpretado por Hilton Cobra é uma pessoa que guarda uma grande relação com o tesouro da trama. Além disso, ele é um importante aliado dos protagonistas Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) e pode ajudar em outros assuntos daqui para frente.

Fuzuê: Após 40 anos de carreira, Hilton Cobra consegue seu primeiro personagem fixo (Divulgação/Globo)

Diversidade na TV

Chamado para poucos trabalhos na TV, o ator de Fuzuê criou em 2001 a Cia. dos Comuns, que busca aumentar a presença de artistas negros na televisão.

“Queria chamar atenção para uma coisa que nos é muito cara e muito boa, a quantidade de atores e atrizes negros nessa novela”, disse Cobra, no mês passado, à Caras Digital.

