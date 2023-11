Esposas da NFL esclarecem mito dos camarotes em meio ao frenesi de Taylor Swift

Na aparente extravagância dos camarotes de estádio da NFL, uma realidade pouco conhecida vem à tona. Contrariando a crença popular, as esposas e familiares dos jogadores não têm acesso gratuito a esses espaços luxuosos durante os jogos. Uma recente revelação da influenciadora e estrela do TikTok Chanen Johnson, esposa do tight end dos Saints, Juwan Johnson, lançou luz sobre o verdadeiro custo desses espaços, diz o New York Post.

Em um vídeo do TikTok, Chanen Johnson explicou que os camarotes do estádio não são concedidos gratuitamente às esposas e familiares dos jogadores. Ao contrário do que as indiretas da TV podem sugerir, esses espaços são pagos, e alguns deles custam até US$ 50 mil por jogo.

Johnson revelou que os espaços mais acessíveis ainda custam cerca de US$ 20 mil. Para ter acesso a essas instalações, muitas esposas se reúnem em grupos, contribuindo financeiramente para compartilhar os custos e desfrutar de uma experiência mais confortável durante os jogos.

A presença frequente da cantora Taylor Swift nos camarotes dos estádios, especialmente ao lado de Brittany Matthews, esposa do jogador Patrick Mahomes dos Chiefs, gerou especulações.

Swift, supostamente namorando Travis Kelce, jogador All-Pro dos Chiefs, tem sido vista em várias partidas.

Esta revelação mostra que, por trás da fachada de luxo e glamour, os camarotes de estádio da NFL são acessíveis mediante um custo específico. A colaboração entre esposas de jogadores para compartilhar essas despesas revela uma faceta menos conhecida da experiência dos jogos da liga de futebol americano.