Dona Lurdes no cinema: protagonista de Amor de Mãe revela futuro ao público

Amor de Mãe: Após sustos na novela, Lurdes volta com história leve no cinema (João Cotta/Globo)

Dona Lurdes está de volta, mas no cinema. A protagonista da novela Amor de Mãe, da TV Globo, ganhou um spin-off só dela, que vai ser gravado no Rio de Janeiro. Agora, a mãezona vai mostrar a vida depois de sofrer com o ninho vazio.

Enquanto na novela das 21 horas, a personagem vivida por Regina Casé lutava para encontrar Domenico, seu filho roubado pela vilã da trama, agora ela retorna para mostrar um outro lado.

“É muita emoção reviver a Dona Lurdes. Fico feliz em poder reencontrar cada filho”, disse a famosa, que atualmente está em Todas as Flores, novela reprisada na Globo.

Amor de Mãe: Na novela, Thelma (Adriana Esteves) sequestrou Lurdes (Regina Casé) (João Miguel Júnior/Globo)

Ao falar sobre as gravações, a intérprete da protagonista da novela Amor de Mãe revelou detalhes da produção: “Entrei na casa da Dona Lurdes e o cenário está igualzinho, dá uma saudade”.

Sem revelar quando o spin-off de Amor de Mãe estreia no cinema, Regina espera que o público goste daquilo que vem sendo feito pelos atores e pela produção: “O público vai viver tudo com a gente de novo”, disse a artista.

Dona Lurdes no cinema

Além de um spin-off da novela da TV Globo, o filme inédito é inspirado no livro Diário da Dona Lurdes, de Manuela Dias. Na trama, a protagonista aparece depois de enfrentar a famosa síndrome do ninho vazio, que acontece com muitas famílias depois que os filhos saem de casa.

Amor de Mãe: Lurdes (Regina Casé), Magno (Juliano Cazarré), Érica (Nanda Costa), Camila (Jéssica Ellen), Ryan (Thiago Martins), Danilo (Chay Suede), Sandro (Humberto Carrão) e Brenda (Clara Galinari) (João Cotta/Globo)

No longa, a personagem vivida por Regina Casé vai mostrar que ainda tem muito para aproveitar nesta nova fase da vida.

Além de Regina, o elenco conta com Juliano Cazarré, Thiago Martins, Jéssica Ellen, Nanda Costa e Chay Suede, que voltam a interpretar os filhos. A neta Betina será novamente interpretada por Clara Galinari, e Enrique Diaz retorna como Durval. Juntam-se a eles Arlete Salles, Maria Gal e Evandro Mesquita, que fará o par romântico de Lurdes, entre outros.

