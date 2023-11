Beatles "se reúnem" em emocionante clipe após décadas

Os fãs dos Beatles tiveram a oportunidade de reviver a mágica da banda em um emocionante videoclipe para a música "Now and Then". O filme de arquivo, dirigido por Sir Peter Jackson, foi lançado na semana passada e reuniu os membros sobreviventes da lendária banda, Sir Paul McCartney e Sir Ringo Starr, ao lado de seus saudosos companheiros, John Lennon e George Harrison, que foram trazidos de volta à vida virtualmente.

O diretor Sir Peter Jackson admitiu que inicialmente estava "muito relutante" em aceitar o desafio de dirigir o videoclipe. Ele compartilhou: "meu amor de toda a vida pelos Beatles colidiu com uma parede de puro terror com a ideia de decepcionar todo mundo".

O momento mais emocionante do videoclipe ocorre no final, quando os Beatles se curvam no palco em preto e branco antes de desaparecerem, marcando uma despedida comovente da banda.

Sir Peter Jackson revelou que a inspiração para esse momento veio durante uma conversa com Dhani Harrison, filho de George, que visitava a Nova Zelândia na época. A ideia fez com que os olhos de Dhani se enchessem de lágrimas.

"Now and Then" foi originalmente gravada como uma demo por John Lennon, na década de 1970. Cerca de 15 anos após sua morte, em 1980, os outros membros dos Beatles começaram a trabalhar na música, mas a qualidade da gravação da demo não era satisfatória.

No entanto, avanços na tecnologia permitiram que a música fosse finalizada no ano passado, com a participação póstuma de George Harrison na guitarra.

Lançada na quinta-feira, a faixa é considerada a última música dos Beatles e marca um momento emocional na história da música. George Harrison, que faleceu em 2001, continua a deixar sua marca na banda mesmo após sua partida, segundo o Mirror.

O videoclipe de "Now and Then" é uma homenagem tocante aos Beatles, proporcionando aos fãs uma última chance de se emocionar com o talento e a magia da banda que marcou a história da música.