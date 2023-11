Arnold Schwarzenegger é processado por supostamente atingir ciclista com carro

Arnold Schwarzenegger está enfrentando um processo judicial após supostamente atingir uma ciclista com seu SUV em West Los Angeles (EUA), em fevereiro, de acordo com informações do NYPost.

De acordo com fontes, a mulher envolvida, identificada como Joanne Flickinger, estava andando de bicicleta e teria desviado para a pista de Schwarzenegger, provocando o acidente.

Autoridades policiais informaram ao TMZ que Flickinger fez uma conversão à esquerda à frente do ex-governador da Califórnia antes que ele tivesse a chance de frear.

Flickinger, nomeada na nova ação judicial, foi supostamente levada às pressas para a sala de emergência e agora afirma que o astro de 75 anos é o culpado.

Segundo documentos judiciais, ela alega que ele estava dirigindo "com velocidade excessiva e não manteve uma observação adequada". Flickinger também afirma que a colisão causou graves ferimentos.

O que ele disse

Representantes de Schwarzenegger e do Departamento de Polícia de Los Angeles não puderam ser contatados para comentar sobre o assunto, de acordo com informações do The Post.

No momento do acidente, não se suspeitava que drogas e álcool tivessem desempenhado um papel. Também foi relatado que o ator de "O Exterminador do Futuro" não estava dirigindo particularmente rápido e que ele teria cooperado com os policiais no local.

Após o acidente, Schwarzenegger colocou a bicicleta de Flickinger na parte de trás de seu SUV e a levou a uma oficina para reparos.

Esse não é o único acidente de trânsito em que o ator se envolveu nos últimos anos. Em janeiro de 2022, Schwarzenegger esteve envolvido em um acidente de vários veículos em Brentwood, Califórnia.

Na época, Schwarzenegger estava dirigindo um GMC Yukon, que colidiu com um Prius vermelho, capotando o veículo menor antes de continuar a girar e atingir um Porsche Cayenne.