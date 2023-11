Após anúncio, line-up do Lollapalooza vira alvo de memes nas redes sociais

Ao longo da tarde da última terça-feira, dia 7 de novembro, a organização do festival Lollapalooza revelou a line-up competa do evento que será realizado entre os dias 22 e 24 de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Já tradicional e aguardado pelos fãs, o Lollapalooza atrai milhares de pessoas ao autódromo com direito a apresentações de peso que chamam a atenção do público.

Entre as atrações, Blink-182, Sza, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkt e Titãs encontro estão como headliners, enquanto outras atrações como o cantor Hozier e as bandas The Offspring e Thirty Seconds to Mars também chamaram a atenção do público.

Vale lembrar que a banda Blink-182 também chegou a ser anunciada como uma das principais atrações da edição 2023 do festival, mas precisou cancelar sua participação devido a uma grave lesão sofrida pelo baterista.

Na época, os integrantes se pronunciaram em suas redes sociais e manifestaram a vontade de realizar um show no Brasil, praticamente garantindo sua participação na edição de 2024, o que foi confirmado pela organização com o anúncio desta semana.

Já entre os brasileiros, Gilberto Gil, Céu, Manu Gavassi, Luísa Sonza e Kevin o Chris figuram entre os nomes que participarão do evento.

Veja a line-up anunciada:

Reação dos seguidores

No entanto, parece que a lista divulgada para a edição de 2024 não agradou os seguidores, que não perderam tempo e decidiram criticar a organização.

Por meio de memes e diversas publicações nas redes sociais, muitos se mostraram descontentes com as escolhas. Outros, que viram seus artistas preferidos entre as atrações já confirmadas para o festival, acabaram se queixando do alto valor dos ingressos, que seguem a venda por mais de R$1000 a meia-entrada.

Confira algumas reações que viralizaram nas redes sociais.

pedi tanto pro hozier vir pro brasil e ele vem logo no lollapalooza pic.twitter.com/JEQ1LZNkCC — never mind the bullocks (@ratosidd) November 7, 2023

Obg Lollapalooza por me fazer economizar dinheiro — giva 🜏 (@ihateicedcoffee) November 8, 2023

lollapalooza 2024 FLOPOU! só a sza que presta pic.twitter.com/svxN7fSGE8 — leo know places (tv) (@folkstannn) November 7, 2023