Al Pacino é ordenado a pagar R$30 mil de pensão alimentícia

Al Pacino foi ordenado por um juiz de Los Angeles (EUA) a fornecer suporte financeiro para sua namorada de 29 anos, Noor Alfallah, no valor de mais de R$30 mil por mês para o filho deles. Essa decisão representa um importante veredicto legal, com estipulações adicionais que delineiam as obrigações financeiras de Pacino.

De acordo com documentos obtidos pelo Page Six, a estrela de "Scarface" deve efetuar um pagamento inicial de R$110 mil antes de continuar com o suporte mensal. Além disso, ele é obrigado a cobrir as despesas com uma enfermeira noturna, no valor de R$ 13 mil, bem como quaisquer contas médicas não cobertas pelo seguro de saúde. Além disso, a decisão judicial determinou um depósito anual de R$ 15 mil em um fundo de educação para o filho mais novo do casal.

A decisão do juiz também aborda questões de custódia. Ela estipula que Noor Alfallah, com 29 anos, e Al Pacino, com 83 anos, terão custódia legal conjunta de seu filho, enquanto a custódia física principal será concedida ao renomado produtor da Sony.

O público ficou sabendo de seu envolvimento romântico pela primeira vez em abril de 2022, embora tenha sido revelado posteriormente que o relacionamento deles começou durante a pandemia de COVID-19.

Fontes próximas ao casal compartilharam insights sobre o relacionamento deles, destacando a preferência de Noor Alfallah por namorar pessoas mais velhas e abastadas. Ela já havia se relacionado com Mick Jagger e Nicholas Berggruen.

Em maio de 2023, o casal surpreendeu muitos quando foi revelado que Alfallah estava grávida de oito meses de seu primeiro filho juntos, marcando o quarto filho de Al Pacino. De acordo com fontes, a gravidez não estava planejada.

Um mês depois, o casal deu as boas-vindas ao filho, Roman. Apesar desta ocasião feliz, Alfallah entrou com um pedido de custódia de seu filho em setembro, embora as razões específicas para essa ação legal permaneçam não divulgadas.

Al Pacino, que também é pai de Julie, com 34 anos, de seu relacionamento com Jan Tarrant, e dos gêmeos Olivia e Anton, com 22 anos, de sua ex-parceira Beverly D'Angelo, expressou seu profundo afeto pelo filho recém-nascido. Ele se referiu à criança como um "milagre muito especial", enfatizando a significância única deste momento em sua vida.

É importante observar que, apesar de ter tido relacionamentos românticos com várias mulheres ao longo de sua vida, a estrela de "House of Gucci" nunca se casou.