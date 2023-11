A indústria da música morreu? A música arrepiante de Bad Bunny feita por IA: o cantor está chateado

Com a Inteligência Artificial (IA) parece que muitos empregos estão em risco. Inclusive ser cantor, como aconteceu recentemente com Bad Bunny.

O porto-riquenho está lidando com uma situação incômoda e moderna: os internautas criaram uma música usando sua voz, por meio de IA, e a misturaram com sons muito parecidos com os de suas músicas, gerando confusão.

Bad Bunny O cantor tem sido criticado por sua atitude

Não é um novo lançamento mas sim uma imitação que muitos gostaram e até dizem que é “melhor” que o seu último álbum.

Como é a música do Bad Bunny feita pela IA?

Esta prática não é novidade. Há meses, músicas de outros artistas com vozes de quem já morreu, como Michael Jackson, se tornaram virais. Porém, esta chama a atenção porque parece muito confiável, tem letra nova e até foi compartilhada pelo artista Bad Gyal.

Acredita-se que a principal conta que o difundiu foi o FlowGPT e que se trata de um produtor que cria a base de uma música reggaeton e depois adiciona artificialmente a voz de um dos artistas urbanos do momento.

Bad Bunny

O alvoroço que gerou na plataforma foi tanto que chegou ao próprio Bad Bunny, que reagiu com muita raiva aos seus fãs através de seu canal no WhatsApp: “se você gosta daquela música de merda que está viralizando no TikTok, saia desse grupo agora mesmo,” ele escreveu.

“Vocês não merecem ser meus amigos e é por isso que fiz o novo álbum, para me livrar de pessoas assim”, acrescentou.

Isso gerou muitos comentários de rejeição ao artista por ter feito “birra”, porém, mostra que a indústria musical está em xeque devido ao uso indiscriminado de IA. “Isso os deixa sem emprego”, disseram vários usuários sobre isso.

Tal como Hollywood e o seu sindicato de atores, as grandes companhias musicais certamente procurarão tomar medidas neste sentido.