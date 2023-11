Remake de Elas por Elas: personagem nada popular; qual o destino de Miriam

A enfermeira Miriam, personagem de Paula Cohen no remake de Elas por Elas, acabou de chegar e já vai deixar a novela da TV Globo. Após diversas críticas do público, ficou decidido que ela precisa desaparecer rapidamente da adaptação.

Presente na história original, de 1982, sua missão é deixar a vida de Sérgio, que na versão atual é interpretado por Marcos Caruso, um inferno, afinal, ela sabe tudo envolvendo a história do verdadeiro filho de Helena (Isabel Teixeira), que morreu após o parto e, a pedido do veterano, que deu uma grande quantia em dinheiro, foi trocado por Giovanni (Filipe Bragança).

Mas, o chacoalhão não funcionou e Mirian deve abandonar Elas por Elas o mais rápido possível, já que o tom caricato está sendo visto pelos fãs da novela como exagerado e sem solução. Com isso, Sérgio vai contratar um homem para dar um jeito na enfermeira chantagista.

Remake de Elas por Elas: Fora do tom, Miriam não agrada o público e pode morrer (Reprodução/Globo)

O personagem de Marcos Caruso no remake chama Fagundes (Antônio Tabet),que ganha mais destaque na novela. Em uma conversa com Miriam, o veterano finge que não sabe de nada e orienta a personagem sobre a forma que ela deve agir com o homem.

Porém, tudo faz parte de um plano, já que durante o encontro, Fagundes vai dopar a chantagista e desaparecer com ela, garantindo para Sérgio que a vilã não vai falar mais nada sobre o nascimento de Giovanni.

As reclamações do público

Remake de Elas por Elas: Paula Cohen pode deixar a novela das 19 horas (Leo Rosário/Globo)

Em 1982, durante a versão original de Elas por Elas, Miriam foi interpretada por Nathalia Timberg e se chamava Eva. Mas, além do nome diferente, o tom da personagem também era outro, para quem não está lembrado Eva era mais séria.

E, segundo os fãs do remake, este é o problema. Agora, ela está muito fora do tom, já que a nova versão traz uma mulher cômica, o que confunde as pessoas e também não convence ao falar sobre o roubo do bebê. Uma das maiores reclamações é que Miriam debocha muito das situações e dispara piadas sem sentido.

