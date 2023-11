Rei Charles não teria perdoado Príncipe Harry, com quem não estaria falando há um ano

O Rei Charles e o P ríncipe Harry continuam em silêncio e sem contato após um ano de tensão e mágoas, conforme alegam fontes do palácio. As relações entre pai e filho se deterioraram, especialmente após as declarações de Harry em seu livro de memórias, "Spare", onde ele criticou membros seniores da Família Real, diz o Mirror.

Ressentimento em livro

Ambos os lados parecem estar esperando que o outro dê o primeiro passo em direção à reconciliação. Charles ainda não perdoou Harry, principalmente pelas declarações públicas e críticas feitas em seu livro, incluindo a afirmação de que seu pai não o confortou após a morte de sua mãe, a Princesa Diana.

Harry foi convidado a se reunir à família real para comemorar o 75º aniversário do Rei Charles em 14 de novembro, mas optou por não comparecer. Além disso, ele não planeja retornar ao Reino Unido em um futuro próximo e não deve participar das festividades de Natal em Sandringham.

Seu último encontro no Reino Unido foi em setembro, quando participou de um evento de caridade em Londres e visitou a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, para marcar o aniversário da morte da Rainha.

Embora Harry ainda mantenha contato com a princesa Beatrice e a princesa Eugenie, seu relacionamento com o Príncipe William, seu irmão mais velho, permanece tenso, e uma reconciliação também parece distante.

No entanto, há esperança de que o tempo possa ajudar na cura das feridas e levar a uma possível reconciliação no futuro, embora a situação atual entre pai e filho seja vista como insustentável para o Rei Charles, que é um símbolo nacional da unidade.