Provas tiram Kate de evento oficial com o Príncipe William

Durante discurso em turnê a Singapura, o Príncipe William acidentalmente disse que Kate Middleton "lamenta não poder estar aqui". A razão é que ela está ajudando o príncipe George em sua primeira série de provas importantes. O evento tem como objetivo conter o comércio ilegal de partes de animais e contar com a participação de diversos líderes internacionais, diz o Mirror.

Durante o discurso no Flower Dome, Gardens by the Bay, o Príncipe William destacou a importância do combate ao comércio ilegal de vida selvagem. Ele enfatizou que essa é uma questão global que exige atenção imediata. O príncipe também anunciou a criação de uma declaração internacional de princípios para prevenir a atividade financeira que sustenta o comércio ilegal de animais, envolvendo países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, EUA, África do Sul e Singapura.

William explains Kate's absence from royal tour as George preps for first exams https://t.co/Tca7muP4y2 pic.twitter.com/mnw7UqdLUm — Mirror Royal (@MirrorRoyal) November 6, 2023

Durante sua visita a Singapura, o Príncipe William participou de diversos eventos, incluindo uma corrida de barcos-dragão no Reservatório da Marina e encontros com autoridades locais, reforçando o compromisso global de acabar com o comércio ilegal de vida selvagem.