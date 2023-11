Príncipe Harry nega não ter sido convidado para aniversário de 75 anos de seu pai, o Rei Charles

O Príncipe Harry nega não ter recebido convite para a celebração do 75º aniversário de seu pai, o Rei Charles, de acordo com um comunicado de seu porta-voz. O desmentido vem após um relato do Sunday Times sugerindo que Harry seria um ausente na festa de aniversário, de acordo com PageSix.

"Em resposta às manchetes da mídia do Reino Unido, houve sim contato referente a um convite para o próximo aniversário de Sua Majestade", disse o porta-voz de Harry à Messenger na segunda-feira. "É decepcionante que o Sunday Times tenha divulgado erroneamente essa história".

Além disso, uma fonte da realeza informou que o Palácio de Buckingham "já entrou em contato" com Harry a respeito do convite. Um porta-voz do Palácio de Buckingham se recusou a comentar o assunto.

Relacionamento conturbado

A relação entre o Duque de Sussex, de 39 anos, e seu pai tem sido tensa nos últimos anos. Harry e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram aos seus deveres reais em 2020 e se estabeleceram em Montecito, Califórnia (EUA), onde vivem com seus dois filhos, o Príncipe Archie, de 4 anos, e a Princesa Lilibet, de 2 anos.

O relacionamento entre Harry e Charles se distanciou ainda mais com o lançamento das revelações do ex-príncipe em sua autobiografia, "Spare", na qual ele acusou seu pai de fazer piadas sobre seu "verdadeiro" pai.

Ele também alegou que Charles o aconselhou a que a família real não tinha "dinheiro suficiente" para sustentar financeiramente Markle, de 42 anos, e sugeriu que ela continuasse atuando.

Harry também compartilhou que seu pai nem mesmo o abraçou quando lhe contou que a Princesa Diana havia morrido em um acidente de carro.

Em setembro, uma fonte da realeza alegou que a ruptura entre os dois eventualmente seria resolvida, mas apenas por questões de imagem pública.

"No final das contas, Charles tem não apenas uma necessidade pessoal, mas também uma necessidade estratégica de resolver a questão", disse um ex-funcionário do palácio ao Daily Beast. "Não é sustentável para o rei, que é o símbolo nacional de união, estar em tão maus termos com seu filho", acrescentou a fonte.

Há apenas cinco anos, em um documentário da BBC para marcar o 70º aniversário de Charles, Harry elogiou seu pai por desempenhar um "trabalho incrível" como modelo a seguir e expressou sua gratidão por seu "apoio" a ele e a Markle.