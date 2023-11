Pamela Anderson: “não imaginei que alguém notaria que estava sem maquiagem"

Pamela Anderson, ex-estrela de "Baywatch" de 56 anos, causou alvoroço ao aparecer na Semana de Moda de Paris no mês passado sem usar maquiagem, sentando na primeira fila de uma série de desfiles com seu rosto natural à mostra. A atitude inesperada da celebridade chamou a atenção e recebeu elogios de outros artistas, como Jamie Lee Curtis e Scarlett Johansson, que a descreveram como "um ato de coragem e rebeldia" e uma "mensagem poderosa", respectivamente, de acordo com PageSix.

Em uma entrevista recente à revista People, Pamela revelou que não esperava reações tão fortes: "eu não uso maquiagem em casa, então por que não na Semana de Moda de Paris? Realmente não sabia que alguém notaria, mas estou feliz que se tornou uma mensagem positiva".

A estrela, que parou de usar maquiagem após a morte de seu querido maquiador em 2019, tem uma visão positiva sobre envelhecer em Hollywood, chamando-o de "viver, não envelhecer".

Ela acrescentou: "correr atrás da juventude é fútil. Tudo o que podemos fazer é abraçar quem somos no momento em que estamos e ficar bem com onde nossos pés estão agora".

Além da Semana de Moda, a bela loira tem exibido sua pele radiante em anúncios da Pandora, selfies no Instagram e em capas de revistas - e não planeja mudar tão cedo. No entanto, Anderson deixou claro que não está abandonando a maquiagem para sempre: "não sou contra, apenas não quero jogar o jogo", disse à People.

A ousadia de Pamela Anderson de aparecer sem maquiagem durante a Semana de Moda de Paris surpreendeu a todos, mas, para ela, foi uma escolha natural. Sua coragem e mensagem de aceitação de si mesma geraram elogios e destacaram a importância de valorizar a autenticidade em um mundo muitas vezes obcecado pela juventude e pela imagem.