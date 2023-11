Meg Ryan estreia na direção em "What Happens Later"

Meg Ryan, uma das grandes estrelas das décadas de 1980 e 90, conhecida por suas atuações memoráveis em clássicas comédias românticas como "When Harry Met Sally", "You've Got Mail" e "Sleepless in Seattle", está de volta às telas, mas desta vez atrás das câmeras. Sua estreia como diretora, "What Happens Later", levanta a questão: a rainha das comédias românticas já assistiu seus próprios filmes?

No auge de sua carreira, Meg Ryan conquistou os corações do público com seu charme e talento, mas sua incursão na direção parece não estar à altura de suas performances icônicas. "What Happens Later" é um filme que avança de maneira lenta e desajeitada, deixando os espectadores desejando o brilho das comédias românticas clássicas de Ryan.

O filme, que se desenrola em um aeroporto durante uma nevasca no Dia Bissexto, apresenta diálogos complicados e uma trama que se baseia em elementos místicos para explicar os eventos bizarros que ocorrem no terminal.

A dinâmica dos protagonistas, interpretados por Meg Ryan e David Duchovny, lembra a atração de opostos vista em "Arquivo X", mas a falta de química e a superficialidade dos personagens deixam a desejar.

Entre os temas debatidos pelos personagens estão música moderna, a era da internet e até mesmo gatos, mas essas discussões não conseguem compensar a falta de brilho na narrativa. O filme carece da energia e entusiasmo necessários para tornar o material cativante, segundo o NYPost.

Meg Ryan afirmou que pretendia fazer uma comédia romântica voltada para um público mais maduro, mas existem exemplos muito melhores desse gênero, como "It's Complicated" e "Something's Gotta Give", dirigidos por Nancy Meyers. Até mesmo "Trouble in Paradise" consegue superar "What Happens Later" em termos de entretenimento.

Embora Meg Ryan e David Duchovny não comprometam suas atuações, a rigidez de seus personagens e a falta de química entre eles deixam a experiência do filme tão entediante quanto ficar preso em um aeroporto durante uma nevasca, completa o site.