Matthew Perry estava "à beira de um retorno" dias antes de sua morte súbita e trágica

Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing em "Friends," estava prestes a fazer um retorno notável à atuação, de acordo com a modelo venezuelana e repórter de entretenimento Athenna Crosby, que teve um encontro com o ator um dia antes de sua morte inesperada, reporta o Mirror.

Os fãs de "Friends" ainda estão de luto após a chocante notícia da morte de Perry, que faleceu em sua casa em Pacific Palisades, Los Angeles, no dia 28 de outubro, aos 54 anos.

Crosby, que passou uma tarde com o ator, compartilhou que Matthew estava de bom humor e otimista em relação ao seu futuro durante o encontro. Na manhã de segunda-feira (6/11), ela participou do programa "This Morning" e discutiu a conversa que teve com a estrela de "Friends" sobre seu retorno à atuação, algo que empolgava Perry.

"Ele não estava apenas bem, mas estava feliz e indo muito bem. Ele compartilhou comigo o desejo de criar sua própria fundação e ajudar pessoas em recuperação. Ele também queria voltar às telas e ser ator novamente," disse a modelo durante a entrevista na TV.

Ela acrescentou: "ouvi algumas teorias muito malucas sobre o que poderia ter acontecido, e estou aqui para esclarecer todas essas coisas e dizer que fui amiga dele e estou aqui para defender sua reputação. Ele estava sóbrio e estava limpo. Seu comportamento estava incrível".

Os fãs de "Friends" ficaram arrasados com a notícia da morte de Matthew Perry na semana passada. Em um comunicado, a família do ator confirmou a triste notícia, escrevendo: "estamos arrasados com a trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo. Vocês significavam muito para ele, e nós apreciamos a tremenda demonstração de amor".

No dia de seu funeral, também foi revelado que sua família estabeleceu uma fundação em homenagem à estrela falecida. A fundação tem como objetivo "ajudar aqueles que lutam contra a doença da dependência."

Em um comunicado, a organização afirmou: "a Fundação Matthew Perry é a realização do compromisso duradouro de Matthew em ajudar aqueles que lutam contra a doença da dependência. Ela honrará seu legado e será guiada por suas palavras e experiências, impulsionada por sua paixão em fazer a diferença na vida de tantas pessoas quanto possível".

Citando uma declaração de Perry em seu site, a Fundação Matthew Perry acrescentou: "quando eu morrer, não quero que 'Friends' seja a primeira coisa mencionada - quero que ajudar os outros seja a primeira coisa mencionada, e vou passar o resto da minha vida provando isso. A dependência é poderosa demais para alguém vencer sozinho. Mas juntos, um dia de cada vez, podemos superá-la".