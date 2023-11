Laura Pausini explica maior pausa da carreira: testou até sertanejo no retorno

Pela primeira vez em sua carreira, a cantora italiana Laura Pausini passou cinco anos sem lançar um álbum. Desde o seu último lançamento, em 2018, "FattiSentire," Laura mergulhou em uma jornada criativa desafiadora durante a pandemia de Covid-19. Em uma recente conversa com a imprensa, ela revelou ter explorado diversos estilos musicais, até mesmo o sertanejo e o trap, em busca de inspiração para seu retorno triunfal.

Laura-Pausini

Instagram

O resultado dessa jornada é seu 12º álbum em italiano e 11º em espanhol, intitulado "Anime Parallele/Almas Paralelas", onde Laura Pausini se aventura por novas sonoridades, algo que demandou tempo e esforço.

A cantora compartilhou que enfrentou um período de medo e incerteza durante a pandemia, marcado por dificuldades em se expor fisicamente e encontrar sua voz na música novamente.

"Eu fiquei congelada por um período, tinha certeza de que só estava protegida quando estava em minha casa. Me recuperei um pouco com as pessoas que são próximas de mim e comecei a me desafiar novamente. Trabalhei muito para estar pronta a ponto de colocar minha voz e meu rosto diante do julgamento de todos - especialmente hoje, que é muito mais fácil criticar em vez de elogiar. Eu estava com medo", explicou a artista ao Zappeando.

Para superar esse bloqueio criativo e se reconectar com seu dom musical, Laura Pausini ousou experimentar estilos completamente diferentes dos quais estava acostumada. "Os primeiros três anos foram complicados, tratei de fazer demos de muitas músicas de estilos diferentes do meu para testar do que minha voz era capaz. Vários estilos, como trap, jazz, rock, inclusive fiz uma demo em sertanejo, mas não encontrei algo em que minha voz soava sincera. Não era bom", compartilhou.

Após essa busca incansável por novas inspirações, a canção "Durare" surgiu, e sua versão em português com Tiago Iorc também veio a público. Essa música marcou um ponto de virada na carreira de Laura Pausini, dissipando a sensação de estagnação e abrindo as portas para a criação de seu novo álbum.

"'Durare' foi a primeira que me deu o 'clique' para começar um novo caminho. Depois, as outras chegaram muito facilmente, porque eu sabia o que queria falar sobre. Busquei pessoas para falar delas - e não foi difícil!", comemorou a cantora, que compôs um álbum inteiro baseado em histórias de 16 pessoas reais.

O retorno de Laura Pausini à cena musical promete ser uma jornada emocionante e repleta de novidades para seus fãs, e seu mais recente álbum, "Anime Parallele/Almas Paralelas", representa a corajosa exploração de novos horizontes musicais.