Kylie Jenner fatura U$1 milhão em uma hora com lançamento de linha de roupas Khy

Kylie Jenner está provando mais uma vez seu talento nos negócios. A estrela do mundo reality, aos 26 anos, parece ter mais um empreendimento de sucesso em suas mãos. Um representante da marca Khy, a nova linha de roupas de Jenner, confirmou na semana passada que a marca ultrapassou a marca de US$1 milhão em vendas em sua primeira hora de lançamento, reporta o Page Six.

O novo projeto de Jenner estreou na quarta-feira com uma coleção de roupas de couro sintético acessíveis que inclui um sobretudo (US$198), um minivestido (US$98), uma jaqueta bomber (US$118) e muito mais, todos criados em colaboração com a marca baseada em Berlim Namilia.

A fundadora da Kylie Cosmetics deu o primeiro vislumbre de sua linha em 25 de outubro, apenas alguns dias antes do lançamento, e foi homenageada como Inovadora da Marca do Ano no WSJ. Innovator Awards de 2023, no dia de seu lançamento.

Embora a irmã Kendall Jenner e a amiga Hailey Bieber tenham dado seu selo de aprovação à Khy, a designer Betsy Johnson acusou Kylie de copiar seus próprios designs em uma série de posts ácidos no Instagram, chamando isso de "um movimento lamentável".

Parece que o drama não impediu os fãs de sacarem seus cartões de crédito, já que várias peças da Khy estão esgotadas; outras estão disponíveis apenas em tamanhos limitados.

No evento da WSJ., Kylie usou um conjunto personalizado de espartilho e saia da Ferragamo que refletia a estética da Khy.

Também presente estava o namorado da estrela, Timothée Chalamet, que usava um terno preto Dolce & Gabbana combinando e entregou um prêmio ao diretor Martin Scorsese. Embora o casal não tenha posado junto no tapete vermelho, espiões relataram que estavam sentados próximos e foram vistos "rindo" — embora tenham mantido o PDA ao mínimo.

No entanto, é possível que Chalamet se torne o próximo modelo da Khy, já que o casal tem se tornado cada vez mais público com seu relacionamento, trocando beijos no US Open e curtindo a noite em um show de Beyoncé no início deste ano.

Apesar do ótimo começo da Khy, Kylie ainda tem um longo caminho a percorrer para acompanhar a Skims de sua irmã Kim Kardashian, que atingiu uma avaliação de US$4 bilhões.