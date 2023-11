Filho de Eminem divide seu primeiro relacionamento após assumir identidade não-binária

Stevie, o filho mais novo do famoso rapper Eminem, está tornando público seu relacionamento mais recente após se assumir como pessoa não-binária, em 2021. Aos 22 anos, Stevie, que nasceu como Whitney, anunciou sua identidade de gênero fluida, revelando que utiliza os pronomes ele, ela e eles de maneira intercambiável.

Recentemente, durante uma participação no podcast "Just a Little Shady", apresentado por sua irmã Hailie Jade Scott, Stevie discutiu abertamente seu romance, que se transformou em algo sério nos últimos meses.

O relacionamento de Stevie começou quando seu parceiro foi morar com ele em dezembro do ano passado. Eles estão juntos há dois anos e descrevem a experiência como "muito divertida" e cheia de aprendizados, especialmente em relação à fluidez de gênero e ao amor. Para Stevie, este é o seu primeiro relacionamento sério em sua vida adulta.

Stevie, que é filho da ex-esposa de Eminem, Kim Scott, foi legalmente adotado pelo rapper em 2005, demonstrando o laço forte entre eles, apesar de não terem relação biológica. O pai biológico de Stevie, Eric Hartter, faleceu devido a uma overdose de fentanil, segundo o Mirror.

Nas redes sociais, Stevie e seu parceiro compartilham fotos de seu relacionamento, incluindo momentos românticos e suas atividades como voluntários em abrigos de animais. Os seguidores do casal expressaram apoio e felicidade, comentando sobre a beleza do amor que compartilham.

Este relacionamento público de Stevie é um exemplo da crescente aceitação da identidade não-binária e da fluidez de gênero na sociedade contemporânea. A história de Stevie demonstra como o amor pode florescer, independentemente das convenções tradicionais de gênero, e inspira outros a abraçar sua verdadeira identidade e buscar relacionamentos genuínos.