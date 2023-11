Ex-astro infantil Evan Ellingson morre nos EUA aos 35 anos

Evan Ellingson, um ex-astro infantil que ganhou fama em filmes como "Uma Prova de Amor" e séries de televisão como "CSI", faleceu aos 35 anos. De acordo com informações do TMZ, o ator morreu domingo (5/11), em uma casa de recuperação no Condado de San Bernardino, Califórnia (EUA), reporta o New York Post.

As circunstâncias e a causa de sua morte não foram divulgadas publicamente. No entanto, segundo o TMZ, as autoridades não suspeitam de nada nesse trágico acontecimento.

Após uma década afastado das telas, Evan Ellingson, que interpretou papéis marcantes em sua juventude, como o filme "Uma Prova de Amor", de 2009, no qual contracenou com Cameron Diaz, Alec Baldwin e Abigail Breslin, estava vivendo uma vida mais discreta.

O filme "Uma Prova de Amor" é baseado em um romance de 2004 escrito por Jodi Picoult e conta a história de uma família cuja filha, Kate (interpretada por Sofia Vassilieva), enfrenta uma batalha contra o câncer.

Nesse contexto, os pais concebem outra filha, Anna (interpretada por Breslin), com o objetivo de usar suas células-tronco para salvar a vida de Kate. Evan Ellingson desempenhou o papel do irmão, Jesse, que ajuda Anna a processar seus próprios pais em busca de emancipação médica, após ser solicitada a doar um rim para sua irmã.

A carreira de Evan começou em Hollywood aos 13 anos, com o filme de TV "Living in Fear" de 2001, estrelando ao lado de Marcia Cross, e pequenas participações em séries como "General Hospital" e "Mad TV."

Segundo seu pai, Michael, Evan enfrentou desafios com o uso de drogas no passado e estava residindo em uma casa de recuperação antes de seu falecimento. A notícia de sua morte foi um choque para sua família e para os fãs que se lembram de sua atuação marcante durante sua carreira.