Esta é a brasileira que pode ter roubado lugar da Shakira no coração de Lewis Hamilton Reprodução - Instagram - Lewis Hamilton

Parece que alguém já ocupou o lugar da cantora colombiana Shakira no coração Lewis Hamilton, pelo menos é o que acreditam alguns internautas que já começaram a especular um possível envolvimento do piloto com a atriz e ex-global Bruna Marquezine.

Segundo informações compartilhadas, os rumores, até o momento não confirmados, começaram a circular no último domingo (5) quando a atriz de Besouro Azul marcou presença na área onde Hamilton estava no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Através de um vídeo que viralizou no web e endossou ainda mais as especulações, Bruna, que estava acompanhada de João Figueiredo e Sasha, foi flagrada observando Lewis conversando com algumas pessoas.

+ Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Reações da web no ship Lewis Hamilton e Bruna Marquezine

Com a cena anterior compartilhada na internet, usuários do X, o antigo Twitter, rapidamente aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões. Veja a seguir algumas das mensagens deixadas:

“Só uma mulher pode consolar o Lewis Hamilton depois da corrida de hoje e essa mulher é a Bruna Marquezine”;

“Na minha cabeça ela foi lá ver a corrida do namorado dela, sim. Bruna Marquezine e Lewis Hamilton namoram, ok”.

Por fim, embora os rumores de envolvimento com o britânico, vale ressaltar que Bruna não foi a única a ser especulada como affair de Hamilton. Em 2017, a cantora Anitta também foi apontada, através de uma biografia não autorizada, como namorada do piloto de F1.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais algumas recomendações de conteúdos de nosso site: