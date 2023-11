Do Tá no Ar ao adeus: Marcelo Adnet deixa a Globo após ‘casamento’ de 10 anos

Com um programa no canal fechado GNT, ao lado de Sabrina Sato, Marcelo Adnet resolveu não renovar o seu contrato de exclusividade com a TV Globo. Agora, o humorista pode trabalhar em projetos fora da emissora carioca.

Com vínculo até o dia 31 de dezembro, o famoso ainda pode ser visto na 3ª temporada da série A Divisão, do Globoplay, que marca sua estreia como ator dramático. Ao comunicar a saída da Globo, a assessoria de Adnet reforçou que esta é uma mudança “natural” em uma era dominada pelo streaming.

Marcelo Adnet fez escola na Globo

O humorista chegou ao elenco da emissora carioca em 2013, após cinco anos na MTV Brasil. Seu primeiro projeto solo foi na série cômica O Dentista Mascarado, que tinha roteiro de Alexandre Machado e Fernanda Young.

No ano seguinte, Marcelo Adnet estreou o programa Tá no Ar: a TV na TV, onde fazia paródias de diversos programas de sucesso. Em 2015, ingressou no elenco da releitura do clássico Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretou Rolando Lero, personagem originalmente interpretado por Rogério Cardoso.

O Tá no Ar teve sua última temporada em 2019, quando ele entrou para o time do Se Joga, programa que tentou substituir o Vídeo Show, mas fracassou na audiência. No projeto, o humorista comandou a esquete The Fake Brasil, uma paródia do The Voice Brasil, que também terá sua última temporada em 2023.

Neste ano, a Globo colocou Adnet para atuar em outros canais do grupo, como o SporTV, onde ele apresentou o quadro Fica Triste Não, do Boleiragem. Marcelo também esteve na cobertura da Copa do Mundo do Catar, em 2022, apresentou o quadro Que Doha é Essa nos programas Central da Copa e Fantástico. Além disso, o humorista participou da transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro, em 2019.

