Charlize Theron: trauma do passado a impulsiona na luta contra a violência de gênero

Em uma recente entrevista à revista "Town & Country", a renomada atriz Charlize Theron discutiu abertamente o trauma que a persegue desde o trágico evento em que sua mãe, Gerda Maritz, atirou e matou seu pai, Charles Theron. A atriz, famosa por seu papel em "Monster", também explicou como esse episódio a motivou a se engajar na luta contra a violência direcionada às mulheres.

"Eu diria o seguinte: é uma correlação simples de fazer", disse Theron. "Mas acho que é muito mais complicado do que ter apenas uma noite de trauma na vida". Ela enfatizou que, independentemente desse evento, a violência baseada no gênero é uma questão muito presente na África do Sul (seu país natal) e no mundo, tornando difícil não estar consciente disso, especialmente como mulher.

O evento que marcou profundamente a vida de Charlize Theron ocorreu em junho de 1991, quando seu pai ameaçou ela e sua mãe embriagado e armado. Theron compartilhou o momento em uma entrevista à NPR em dezembro de 2019.

"Meu pai estava tão bêbado que não deveria conseguir andar quando entrou em casa com uma arma. Minha mãe e eu estávamos no meu quarto encostados na porta porque ele estava tentando empurrar a porta. Ele deu um passo para trás e disparou três vezes pela porta. Nenhuma das balas nos atingiu, o que é apenas um milagre".

Para proteger a si mesma e sua filha, Gerda Maritz atirou em seu marido, Charles, resultando em sua morte. Como foi considerado legítima defesa, a mãe de Charlize não enfrentou acusações legais, informou o Page Six.

Theron descreveu seu pai como um "homem muito doente" e alcoólatra ao longo de sua vida. Ela revelou: "eu só o conhecia de uma maneira, como alcoólatra. Era uma situação bastante desesperadora. Nossa família estava meio presa nisso. E a imprevisibilidade do dia a dia de viver com um viciado é algo que você sente e que fica embutido em seu corpo pelo resto da vida, mais do que apenas esse evento do que aconteceu uma noite".

Esse evento traumático mudou para sempre a vida de Charlize Theron, inspirando-a a trabalhar incansavelmente para conscientizar sobre a violência de gênero. Através de sua fundação, o Charlize Theron Africa Outreach Project, ela co-lançou a iniciativa #TogetherForHer, destinada a combater a violência de gênero na era pandêmica, tanto globalmente quanto na África do Sul. A história de Theron serve como um exemplo de superação e dedicação à causa da igualdade de gênero e do combate à violência contra as mulheres.