Brunna e Ludmila esperam um filho? A verdade sobre a suposta gravidez do casal

A ex-BBB Brunna Gonçalves desmentiu os boatos de gravidez. Pelas redes sociais, a esposa da cantora Ludmila contou se realmente quer gestar um filho e tudo aos fãs sobre a possibilidade de aumentar a família no próximo ano.

Em primeiro lugar, a dançarina garantiu que não é segredo para ninguém que ela e a funkeira querem muito ter um filho ou filha: “Nunca escondemos de ninguém. Sempre deixamos claro a nossa vontade de ser mãe, nosso sonho de aumentar nossa família”, destacou a famosa, pelo story do Instagram.

Depois, a ex-participante do BBB desmentiu que já esteja esperando um bebê, mas que prefere manter segredo: “Tem gente criando mil teorias, que estou escondendo a gravidez, que estou grávida e não quero falar. Não é nada disso”.

Ex-BBB Brunna Gonçalves desmente boato sobre gravidez (Reprodução/Instagram)

Esposa de Ludmila detalha a gestação

Em uma sequência de vídeos curtos, Brunna Gonçalves contou que o processo para gerar o filho do casal está no começo e detalhou: será uma fertilização in vitro.

“A gente só iniciou esse processo de fertilização, que é um processo longo e tem várias etapas, é um processo delicado”, declarou a ex-BBB.

Porém, mesmo sendo um processo demorado, Brunna não esconde que ela e Ludmila estão felizes e ansiosas. Nas redes sociais, a dançarina disse que tudo ainda segue a passos lentos: “Estamos ainda na etapa dos exames, então ainda tá muito no início, mas resolvi vir aqui, falar tudo direitinho pra vocês”.

A famosa disse que o processo de gravidez começou e que está muito feliz e ansiosa: “É um grande sonho meu e da Lud de muito tempo. Muito obrigada todo mundo que torce pela gente, que ficou feliz com a notícia”.

A fertilização in vitro é um tratamento de reprodução assistida, onde a fecundação do óvulo com o espermatozoide acontece dentro de um laboratório médico.

Gravidez não será segredo

Para quem quer saber tudo que acontece na vida das celebridades, Brunna Gonçalves garantiu aos fãs que nem ela e nem Ludmila vão esconder a gestação do bebê: “Podem ficar tranquilos que quando eu estiver grávida eu vou vir aqui falar com vocês, até porque não tem como esconder isso”.

