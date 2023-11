Biógrafo de Harry e Meghan, classifica príncipe William como ‘faminto de poder’ e rei Charles como ‘impopular’

No material promocional de seu novo livro, intitulado “Endgame”, Omid Scobie, porta-voz não oficial do Príncipe Harry e da Duquesa de Sussex, surpreendeu ao lançar um ataque à Família Real Britânica. No livro, Scobie rotula o Príncipe William como ‘faminto de poder’ e o rei Charles como ‘impopular’. A obra, que será publicada em 28 de novembro, promete revelar eventos relacionados à morte da Rainha Elizabeth II e desvendar os tumultuosos bastidores da Casa de Windsor após o falecimento da monarca.

Scobie, autor do best-seller de 2020 “Finding Freedom” sobre o casal, afirmou ter entrevistado membros da família real, funcionários do Palácio e amigos confiáveis dos Royals para compor seu livro explosivo. No material de divulgação, Scobie descreve o livro como uma “investigação penetrante sobre o estado atual da monarquia britânica – um rei impopular, um herdeiro do trono sedento de poder, uma rainha disposta a ir a extremos perigosos para preservar sua imagem e um príncipe forçado a começar uma nova vida após ser traído por sua própria família”.

Uma Revelação Chocante: Racismo na Família Real

O ataque de Scobie à Família Real não é o primeiro. No passado, os Duques de Sussex alegaram que um membro não identificado da realeza questionou a cor de pele que o filho de Meghan, Archie, teria. Embora Meghan e Harry tenham negado inicialmente a colaboração com Scobie em “Finding Freedom”, Meghan foi posteriormente forçada a admitir no Tribunal Superior que autorizou um assessor a informar secretamente a dupla sobre suas vidas.

Críticas à Família Real Durante Visita ao Quênia

Além das críticas em seu livro, Scobie também se manifestou recentemente sobre a visita de Estado da Família Real ao Quênia. Ele questionou a decisão do Rei e da Rainha de caminhar sobre um tapete vermelho estendido sobre o chão descoberto no Parque Nacional de Nairobi, chamando a ação de “ridícula e fora de contato”. Apesar das críticas, ele respondeu a um fã que esperava que “Endgame” fosse mais profundo do que “Finding Freedom”, afirmando que os eventos descritos nos livros são de “mundos separados”.

Enquanto isso, o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington não responderam aos pedidos de comentários sobre as acusações feitas por Scobie. A publicação de “Endgame” está agendada para o final de novembro e promete lançar luz sobre os eventos mais sombrios e controversos da realeza britânica.

Fonte: Daily Mail UK

