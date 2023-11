Assistente de palco do Domingo Legal e ex-participante do reality Power Couple falece aos 29 anos

Luana Andrade, assistente de palco do Domingo Legal e ex-participante do reality Power Couple, faleceu aos 29 anos.

O surfista Gabriel Medina, que mantinha uma amizade com Luana, lamentou a morte com uma publicação no Instagram e confirmou os boatos de que a ex-Power Couple faleceu devido a procedimentos estéticos.

“Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos ‘simples’. O mundo está surreal, gente.. principalmente vocês mulheres. Esse padrão de corpos ‘perfeitos’ que é impossível de alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente.”

Ele ainda fez um apelo a todos os seguidores: “Para que correr risco de vida atoa? Não dá para entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de sentir bem, saudáveis, bonito (a) ... se eu puder dar um conselho...Precisamos voltar a mostrar sim a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens. Atenção gente.”

Como detalhado pelo portal LeoDias, Luana fez uma publicação emocionante em seu perfil no Instagram quatro dias antes de sua morte.

Em seu último vídeo na rede social, ela reuniu seus melhores momentos em 2023 e falou em gratidão, já fazendo planos para 2024.

“Nem acabou ainda, e quanta gratidão por esse ano de 2023″, escreveu a assistente de palco do Domingo Legal e ex-participante do Power Couple.