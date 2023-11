Assaltantes invadem casa em Cotia; foco dos criminosos eram Bruna Biancardi e Mavie, filha de Neymar

Assaltantes invadiram a casa onde vivem os pais de Bruna Biancardi, em Cotia, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira, segundo notícia do R7. A influenciadora e sua filha com o jogador Neymar, Mavie, não estavam no local no horário da invasão.

De acordo com a polícia da cidade, eram quatro homens armados e eles chegaram a amarrar os pais da jovem, Telma Fonseca e Edson Ribeiro, que não ficaram feridos e também renderam os funcionários. O foco do assalto era chegar a Bruna e sua filha, que naquele momento estavam em outro local.

A polícia já sabe que um morador do condomínio facilitou a entrada dos bandidos no condomínio de luxo onde vivem. A falta de luz na mansão na mansão por conta do temporal de sexta-feira em São Paulo facilitou a ação dos criminosos.

Vizinhos estranharam a movimentação e chamaram a polícia, que cercou o local e prendeu o ‘vizinho’, um usuário de drogas que, segundo os policiais, fez um acordo com os assaltantes. Ele foi o único preso, os demais conseguiram fugir carregando joias e relógios avaliados em R$ 600 mil.

No momento da invasão, Bruna e sua filha tinha ido visitar o atacante Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde ele se recupera de uma cirurgia no joelho ocorrida durante a partida do Brasil contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa.

Os investigadores continuam monitorando a região em busca dos três assaltantes fugitivos, mas já conseguiu identificar dois deles. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia.