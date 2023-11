As surpreendentes últimas palavras de Steve Jobs reveladas

Quando o co-fundador da Apple e bilionário Steve Jobs faleceu, em 2011, o mundo inteiro ficou chocado. O homem cujo legado vive em nossas mãos e em nossas mesas todos os dias, morreu de câncer de pâncreas aos 56 anos, e suas últimas palavras foram surpreendentes, de acordo com Mirror.

Steve Jobs já havia descrito a morte como "muito provavelmente a melhor invenção da vida". Em seu leito de morte, cercado por sua família, seus olhos se iluminaram de admiração, e com palavras simples, ele disse: "Oh wow. Oh wow. Oh wow."

A irmã de Steve, Mona Simpson, compartilhou seus momentos finais em um elogio em seu funeral, o qual ela deu permissão ao "The New York Times" para publicar. Seus últimos momentos foram compartilhados com o mundo, enquanto ela permanecia ao lado de seu irmão.

Ela escreveu: "as últimas palavras de Steve, horas antes, foram monossílabos, repetidos três vezes".

"Seu tom era afetuoso, querido, amoroso, mas como alguém cuja bagagem já estava amarrada no veículo, alguém que já estava no início de sua jornada, mesmo que sentisse muito, verdadeiramente muito, por nos deixar".

Jobs, cercado por sua família, começou a deteriorar ao longo de alguns dias. Mona disse: "sua respiração mudou. Tornou-se grave, deliberada, propositada. Eu podia sentir que ele contava seus passos novamente, avançando mais do que antes. Isso é o que eu aprendi: ele também estava trabalhando nisso. A morte não aconteceu a Steve, ele a conquistou".

Foi apenas na última noite que Steve Jobs começou a dar seus últimos suspiros, quando começou a se afastar do mundo. "Sua respiração indicava uma jornada árdua, algum caminho íngreme, altitude. Parecia estar escalando", disse a irmã.

Visionário

Jobs, que foi criado por pais adotivos, sempre teve interesse em Engenharia e foi um dos primeiros empreendedores a perceber a poderosa conexão que o computador poderia ter com a sociedade.

O parceiro de negócios Stephen Wozniak já havia começado a projetar seu próprio computador e, com o incentivo de Jobs, criou o Apple 2 com um teclado elegante e uma caixa de plástico.

Desde a década de 1970, Jobs tentou iniciar a Apple, e, após os problemas de desempenho e altos preços dos primeiros Macs, levando a vendas decepcionantes, foi forçado a deixar a empresa em 1985 pelos diretores da Apple.

Trilhando novos rumos

Após sair da Apple, Steve Jobs se juntou à NeXT e começou a projetar computadores para o mercado educacional. Ele também começou a trabalhar com a Pixar, conhecida por seus gráficos e animações em 1986. Seu papel na empresa ajudou a transformar a Pixar na grande corporação que é hoje e produziu seu primeiro filme de animação por computador, "Toy Story", em 1995.

Em meio ao sucesso da Pixar, a Apple não estava obtendo o mesmo sucesso. A empresa começou a acumular uma dívida financeira significativa e contratou um novo CEO, Gilbert Amelio, para tentar reverter a situação.

Quando Gilbert se juntou, comprou a empresa NEXTSTEP de Steve Jobs, o que o trouxe de volta para a empresa da qual foi demitido uma década antes. Enquanto isso, a popularidade da Pixar na indústria cinematográfica era imensa, lançando outros filmes de sucesso como "Toy Story 2", "A Bug's Life" e "The Incredibles".

Quando o século XXI chegou e o mundo inteiro temeu que os computadores passassem pelo bug do milênio, Steve Jobs começou a reinventar a Apple para o século XXI. Em 2001, a Apple introduziu o iTunes e vendeu seu primeiro iPod para música, onde seu império de sucesso tecnológico começou a decolar, levando a Apple ao ponto onde está hoje.