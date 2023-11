A Fazenda: Jenny faz confissão sobre briga explosiva com Rachel Sheherazade

A Fazenda 15: Jenny Miranda diz que Rachel Sheherazade gritou antes do conflito (Reprodução/PlayPlus)

Fora de A Fazenda 15, Jenny Miranda não escondeu que desejava a saída de Rachel Sheherazade do reality show e contou tudo que aconteceu antes da expulsão da jornalista, vista como uma das finalistas do programa. Segundo ela, a ex-âncora do SBT gritou muito dentro da casa.

Deixando claro que não tinha motivos para ter inveja de Sheherazade dentro do confinamento, a mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14, disparou que o principal motivo para querer a jornalista fora era por causa da final, que, segundo ela, “era muito forte no programa”.

“Eu queria que ela [Rachel] saísse do reality show porque era uma adversária direta minha, não era mais minha amiga, porém não queria que ela saísse dessa forma”, garantiu a ex-peoa durante a sabatina que enfrentou no programa A Hora do Faro, na Record TV.

Segundo a sexta eliminada de A Fazenda 15, Sheherazade era uma grande jogadora e era vista, por Jenny, como uma “mulher forte e de posicionamento”. Além disso, a influenciadora digital fez questão de destacar que Rachel sabe usar as palavras.

Durante sua entrevista, a mãe de Bia Miranda disse que a jornalista sempre foi uma mulher educada, mas destacou que na discussão ela já estava gritando dentro da sede.

“A Rachel já estava gritando, não foi humilde quando pediu para não fazer o bicho, foi soberba na delegação de tarefas, ficou gritando, gritando. Eu fui pro quarto, não queria mais discussão”, contou Jenny.

A Fazenda 15: Jenny Miranda paga caro pela expulsão de Rachel Sheherazade e deixa o reality show (Reprodução/PlayPlus)

Ainda sobre a briga na cozinha da casa principal do reality show A Fazenda 15, a sexta eliminada da competição destacou o que entendeu das regras do programa apresentado por Adriane Galisteu.

“Eu nunca vi o agressor virar vítima, e a vítima virar agressora. Em lugar nenhum estava escrito que eu não poderia peitar, gritar. Estava escrito que eu não poderia agredir, que foi uma coisa que eu não fiz”, falou a eliminada.

