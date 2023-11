A Fazenda: a verdade por trás da eliminação de Kamila Simioni e Rachel Sheherazade

A Fazenda 15: Kamila Simioni fala sobre Rachel Sheherazade e saída do reality (Reprodução/PlayPlus)

Fora de A Fazenda 15, Kamila Simioni resolveu revelar o verdadeiro motivo para ser eliminada da competição: segundo ela, o seu perfil como jogadora não é para ser campeã. A famosa também não poupou opinião sobre o jogo de Rachel Sheherazade durante reality show rural.

“Meu perfil não ganha reality. O perfil de ganhadores deste tipo de programa é outro, a sociedade gosta de vítimas e de quem se faz de vítima, eu não sou vítima e nunca vou me colocar com tal”, afirmou a ex-peoa.

Durante uma sabatina de perguntas no programa de Rodrigo Faro, na Record TV, a ex-participante do reality show rural também relembrou a saída de Rachel Sheherazade, que foi expulsa de A Fazenda ao brigar com Jenny Miranda.

“Ela perdeu por causa da arrogância e petulância dela no jogo. Em vários momentos [ela foi arrogante], principalmente quando ela tinha que fazer alguma função e ela se negou a fazer, por picuinha com a Jenny”, contou Kamila.

Mas, ao mesmo tempo, Simioni disse que admira a jornalista como jogadora e chegou a chamá-la de “impecável”, mesmo celebrando sua eliminação: “Queríamos que ela mostrasse quem ela realmente era, pois ela estava tentando fazer uma linha de mãe protetora, mas eu sentia que ela tinha um lado ruim de jogadora dentro dela”.

Simioni faz críticas a Sheherazade

Durante a sabatina de perguntas, a ex-peoa não ficou calada ao falar da colega de confinamento. Mesmo sem brigas aparentes e grandes debates, Simioni destacou que celebrou a eliminação de Rachel Sheherazade por ser “menos uma” em A Fazenda 15.

Segundo ela, Rachel não foi mentirosa, mas criou uma linha difícil de seguir: “Ela não foi fake, mas durante muito tempo, ela tentou seguir uma linha e quando ela entrou no embate com a Jenny ela se revelou”.

Por fim, Kamila Simioni assumiu que também errou durante sua participação em A Fazenda 15: “Eu acho que ali, não que eu seja perfeita, errei em vários momentos. Mas, ali, eu não teria a reação que ela teve, pois naquele momento, ela fez aquilo que a gente queria”.

