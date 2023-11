3 filmes de Emma Stone que você pode ver na Netflix: um deles marcou sua estreia em Hollywood

Emma Stone completa 35 anos nesta segunda-feira, 6 de novembro, mais consolidada do que nunca como uma das atrizes mais famosas, bem-sucedidas e de maior bilheteria da tenaz meca do cinema de Hollywood.

Nascida como Emily em Arizona, Estados Unidos, em 1988, a artista descobriu desde cedo sua vocação para a atuação e começou a dar seus primeiros passos em obras teatrais em sua terra natal.

Ela recebeu seu primeiro papel aos 11 anos na peça O Vento nos Salgueiros em 2000. Depois de brilhar com seu talento inato em dezenas de peças, ele deixou a companhia teatral para ir para Hollywood em 2003.

“Ela falava muito sobre querer ser uma estrela, sempre estava muito motivada e vivia para atuar”, lembrou seu antigo professor de teatro e mentor na Arizona, Bobb Cooper, para o Daily Mail. “Ela era capaz de fazer praticamente tudo o que lhe era proposto. Tinha um grande senso de comédia”.

Stone convenceu seus pais com uma apresentação em power-point de por que deveriam apoiá-la em seu sonho de ir para Los Angeles com 15 anos. A jovem conseguiu pois seus pais decidiram apoiá-la.

A estrela em potencial e sua mãe mudaram-se para um apartamento na “Cidade das Estrelas”, onde ela começou a ir de audição em audição. No processo, ela mudou o seu nome para Emma.

Seus primórdios nas grandes ligas do entretenimento foram com alguns papéis menores na televisão. Finalmente, conseguiu estrear no cinema com um papel na comédia Superbad em 2007.

Desde então, Emma não parou de atuar em uma produção atrás da outra de todos os tipos de gêneros, demonstrando ter grande versatilidade, total entrega e amplo alcance como intérprete.

Graças à sua impecável atuação em filmes aclamados, bilheterias e dramas complexos, ela foi indicada a quase 200 prêmios, dos quais ganhou 72, incluindo o Oscar de melhor atriz por La La Land.