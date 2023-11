Terra e Paixão: após abalar nova primavera; destino de Claudia Raia é revelado

Emengarda, personagem de Claudia Raia em Terra e Paixão, vai sumir de vez da novela das 21 horas e o motivo já não é segredo para ninguém. Depois de passar como um furacão pela cidade de Nova Primavera, ela deixa o elenco e caos para todos os lados.

Aparecendo na história de Walcyr Carrasco ao longo de duas semanas, Claudia fará apenas uma participação especial, já que a famosa está envolvida em projetos futuros fora da TV, como um musical em homenagem a Tarsila do Amaral, que deve estrear em janeiro de 2024.

Por isso, Raia, que ainda cuida do pequeno Luca, filho da atriz com Jarbas Homem de Mello, não fica fixa em Terra e Paixão. Vale destacar que em 2022, a famosa pode ser vista na reprise de A Favorita, novela que foi ao ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Terra e Paixão: Rainer Cadete e Tata Werneck ao lado de Claudia Raia nos bastidores da novela (Divulgação/Globo)

O caos deixado por Emengarda

Ao passar uma temporada em Nova Primavera, a mãe de Luigi, personagem de Rainer Cadete, provocou diversos problemas e muitas revelações bombásticas, chegando a desmascarar Agatha (Eliane Giardini) e Irene (Gloria Pires).

Sem medo, ela revela que ficou na prisão com a mãe de Caio (Cauã Reymond) e que ela não é uma boa pessoa. Durante uma conversa com Luigi e Anely (Tatá Werneck), a trambiqueira diz que a ex-presidiária era chamada de “A Moura” e cometeu muitos crimes: “Matou outras detentas, todas envenenadas. Ninguém podia bater de frente com ela”.

Terra e Paixão: Emmy entrega os podres de Agatha (Divulgação/Globo)

Ao longo de sua passagem por Terra e Paixão, Emengarda também dá detalhes dos crimes cometidos pela ex-morta: “Ela usava ervas que plantou em uma horta. Descobriram que lá, entre temperos diversos, ela plantava ervas venenosas. Foi assim que ela se tornou respeitada e temida”.

Mas, a mãe de Luigi também entrega Irene. Em uma cena, a personagem de Claudia Raia flagra a mulher traindo o marido com Vinícius (Paulo Rocha). Fotos e vídeos são feitos e entregues de bandeja para Agatha, que usa o material para chantagear a vilã e ainda destruir o casamento da inimiga com Antônio (Tony Ramos).

