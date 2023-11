Taís Araujo faz homenagem fofa no aniversário de Lázaro Ramos

No dia 1º, o ator Lázaro Ramos completou 45 anos de idade e ganhou uma homenagem fofa da esposa, Taís Araujo. No Instagram, a atriz celebrou o aniversário do marido com um vídeo que deixou os fãs completamente encantados, segundo o Observatório dos Famosos.

No registro, é possível ver Taís e Lázaro bem juntinhos, trocando beijos carinhosos e segurando alguns balões de festa. Na legenda da publicação, a famosa compartilhou uma mensagem especial.

"Hoje o dia é todinho dele! E eu peço a Deus e aos santos e a todos os Orixás que abençoem e iluminem seu caminho, seus passos e suas escolhas. Peço à vida para que continue a ser gentil contigo, peço que você tenha muita saúde e seja protegido de todo mal. Peço seu sorriso sempre, sua respiração tranquila, seu olhar esperançoso, sua inteligência aguçada. Peço seu bem, meu amor. Sempre! Te amo, te amo e te amo! Viva você hoje e todos os dias!", escreveu a atriz.

Nos comentários, Lázaro Ramos agradeceu: "te amo! Obrigado por tudo e por tanto", disse o ator. Internautas também comentaram sobre a homenagem: "que vídeo mais lindo!!! Viva Lazinho!", disse uma fã.

Taís Araujo e Lázaro Ramos estão casados há 19 anos e são pais de João Vicente e Maria Antônia. Os famosos se conheceram nos bastidores de uma novela da Rede Globo em 2004 e, desde então, construíram uma relação sólida e duradoura, sendo um dos casais mais conhecidos e queridos do cenário artístico brasileiro.