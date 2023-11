Sofía Vergara encanta em noite de encontro com cirurgião ortopédico Justin Saliman

Sofía Vergara, aos 51 anos, foi vista radiante em um encontro com o cirurgião ortopédico Justin Saliman. O casal estava a caminho da exposição Frequency na Christie's, em Los Angeles, e a atriz usava um vestido vermelho no banco do passageiro, onde foi fotografada rindo e cobrindo o rosto, reporta Page Six.

Enquanto Saliman dirigia, ele também sorria, vestindo uma camisa preta. Embora o casal não tenha posado juntos no evento, que foi organizado por Sami Hayek, irmão de Salma Hayek, Vergara teve a chance de mostrar seu visual completo.

Sofia Vergara and Justin Saliman at Christie’s Los Angeles. pic.twitter.com/9VADKHURxC — @21metgala (@21metgala) November 3, 2023

A jurada do "America's Got Talent" exibiu sua silhueta em um vestido vermelho de manga longa com uma bainha assimétrica e um decote no peito. Ela usava o cabelo solto e completou o conjunto com saltos metálicos.

O relacionamento de Vergara com Saliman ganhou destaque pela primeira vez em outubro, três meses depois que seu ex-marido, Joe Manganiello, entrou com o pedido de divórcio. Na época, eles foram fotografados indo jantar em Beverly Hills, Califórnia.

A indicada ao Globo de Ouro usava calças de veludo com um top bustiê preto para a noite, enquanto Saliman vestia jeans e uma camisa de botões, com uma imagem casual.

Anteriormente, Saliman foi casado com a atriz Bree Turner, com quem teve dois filhos, mas o casal se separou em 2018 após uma década de casamento. Vergara, por sua vez, se casou com Manganiello em novembro de 2015.

O casal anunciou a separação em julho, em uma declaração conjunta exclusiva ao Page Six, dizendo: "tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e se importam muito uma com a outra, pedimos respeito à nossa privacidade neste momento, enquanto navegamos por essa nova fase de nossas vidas".

O ator, com 46 anos, está supostamente "saindo casualmente" com a atriz Caitlin O'Connor. Enquanto Manganiello não falou sobre sua vida de solteiro, Vergara elogiou em setembro, em uma entrevista ao "Entertainment Tonight", o fato de estar "tentando se divertir" nessa nova fase.