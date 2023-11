Renato Aragão se emociona ao assistir filme sobre Mussum

Renato Aragão, o icônico Didi Mocó, foi às redes sociais compartilhar sua emoção após assistir a "Mussum, o Filmis", que narra a trajetória de um dos personagens mais memoráveis de Os Trapalhões. Ao lado de sua esposa, Lilian Aragão, Aragão revelou suas impressões sobre o filme e a intensa carga emocional que o acompanhou durante a exibição, reporta Observatório dos Famosos.

"Maravilhoso! Muito lindo, muitas lembranças! Estou muito feliz com tudo isso que ele fez para todo mundo, com a alegria que ele deu para todos", declarou o ator e humorista de 88 anos.

O filme conduz os espectadores através da vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, um artista que, apesar de ter nos deixado em 1994, continua vivo nos corações dos brasileiros que admiram sua personalidade carismática e talento.

A produção permite ao público explorar a jornada de Mussum desde sua infância até sua ascensão no mundo do cinema e da televisão, sempre acompanhado dos outros três membros dos Trapalhões: Dedé, Didi e Zacarias.

"Mussum, o Filmis" fez sua estreia nas telonas de todo o país na quinta-feira (2/11), contando com a interpretação de Ailton Graça no papel principal. O elenco também inclui outras estrelas como Yuri Marçal, Cacau Protásio, Neusa Borges, Késia, Cinnara Leal, Mary Sheila e Thawan Lucas, proporcionando uma emocionante experiência cinematográfica aos fãs do humor e da história dos Trapalhões.

O filme promete reacender o carinho do público por Mussum e sua contribuição inestimável para o entretenimento brasileiro.