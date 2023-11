Priscilla Presley confirma que será enterrada ao lado de Elvis: "é o que eu quero"

A atriz Priscilla Presley verá seu desejo de ser sepultada em Graceland, próximo ao túmulo de seu ex-marido Elvis Presley, cumprido após um acordo legal. O documento foi assinado meses depois que Priscilla e sua neta Riley Keough chegaram a um acordo em relação ao trust de Lisa Marie Presley, conforme confirmado pela juíza da Corte Superior de Los Angeles, Lynn Scaduto.

Os documentos oficiais confirmam o desejo de Priscilla, entre outros detalhes, de acordo com informações obtidas pelo People em uma divulgação não censurada do advogado de Keough.

Priscilla será sepultada no Jardim da Meditação de Graceland, que agora pertence a Keough, após ser passado de Elvis para Lisa Marie e, posteriormente, para ela. O Jardim da Meditação já é o local de descanso final de Elvis Presley, sua mãe Gladys Presley, avó Minnie Mae, pai Vernon Presley, Lisa Marie e seu filho, bem como do irmão de Keough, Benjamin Keough, que faleceu em 2020 por suicídio.

Além disso, foi confirmado que Priscilla receberá um pagamento único de US$ 1 milhão do seguro de vida de US$ 25 milhões de Lisa Marie, conforme reportado pelo Page Six em junho. Além disso, Priscilla receberá US$ 100 mil anualmente em prestações mensais por seu papel como assessora especial do trust promenade relacionado ao interesse acionário na Elvis Presley Enterprises.

Os pagamentos são garantidos por 10 anos ou até o falecimento de Priscilla, de acordo com os documentos.

Segundo o Page Six, os documentos também confirmam que o filho de Priscilla, Navarone Garibaldi Garcia, fruto de seu relacionamento com o produtor Marco Garibaldi, será beneficiário do trust de Lisa Marie.

Lisa Marie faleceu em 12 de janeiro aos 54 anos, devido a complicações relacionadas a uma obstrução intestinal. Pouco depois, Priscilla contestou a autenticidade e validade do testamento de sua filha, após ser retirada como administradora do patrimônio de Elvis e substituída por Riley, de 34 anos, sem seu conhecimento.

Em agosto, a estrela de "Daisy Jones & the Six" admitiu que a relação com sua avó passou por testes durante a batalha legal, mas nunca foi rompida.

Priscilla ficou emocionada ao falar sobre a morte de sua filha esta semana com o colunista do The Post, Piers Morgan, e revelou que teve fortes dores de estômago durante o Globo de Ouro de 2023, onde Austin Butler levou o prêmio de Melhor Ator por sua interpretação de Elvis.

"Ela não parecia estar muito bem - parecia muito frágil", Priscilla lembrou da cantora de "Shine". Ela revelou que Lisa Marie até cancelou seus planos naquela noite devido às dores de estômago. "Então eu a abracei [para me despedir], e ela seguiu seu caminho, e eu segui o meu, e aquele abraço foi o último que dei a ela", lembrou Priscilla.