Príncipe Harry recusa último convite do Rei Charles para se juntar à Família Real

O príncipe Harry recusou o convite para o 75º aniversário do rei Charles, segundo uma fonte real confiável. O duque de Sussex foi convidado para a festa que acontecerá na próxima semana na Clarence House, mas não tem planos de comparecer, evidenciando a contínua rivalidade entre ele e a Família Real. As relações entre Harry, seu pai e o príncipe William têm estado tensas nos últimos dois anos, criando uma atmosfera de desconforto e distância.

Convite ignorado e reflexões na Família Real

Após comparecer à Coroação do Rei, Harry voou de volta para os Estados Unidos assim que a cerimônia terminou, mostrando sua relutância em prolongar sua estadia no meio das tensões familiares. O convite do monarca era uma tentativa de estender uma ramificação de oliveira, mas as questões não resolvidas entre os membros da família impediram uma reconciliação iminente. Uma fonte próxima ao palácio revelou que, apesar das dificuldades, o rei Charles continua a expressar seu amor pelo filho, mantendo a porta aberta para uma eventual reaproximação familiar.

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry: círculo social reduzido levanta preocupações sobre dependência de Meghan

Refúgio nos Estados Unidos e vida social em Las Vegas

Principe Harry/ Reprodução

Enquanto as questões familiares persistem, Harry e sua esposa Meghan Markle optaram por escapar das tensões britânicas e construíram uma vida em Montecito, nos Estados Unidos. No entanto, mesmo no meio das discordâncias familiares, o casal encontrou tempo para desfrutar de momentos de lazer. No fim de semana, foram vistos juntos no show de Katy Perry em Las Vegas, destacando sua determinação em manter uma vida social ativa, longe das preocupações reais.

Apesar dos esforços contínuos para manter sua independência e distância, as tensões entre o príncipe Harry, seu pai e o príncipe William continuam a ser um ponto sensível na Família Real. Enquanto o rei Charles permanece aberto à reconciliação, as questões não resolvidas parecem estar prolongando um período de reflexão na família, à medida que tentam lidar com as consequências das entrevistas polêmicas e do livro que abalaram a monarquia.

Fonte: GB News

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry manda um “recado sutil” para seus filhos na série ‘Heart of Invictus’