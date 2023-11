Namorada de Michael Jackson em "Thriller" está linda como sempre 40 anos depois

Ola Ray, a modelo e atriz norte-americana que ganhou destaque como a namorada de Michael Jackson no icônico videoclipe de "Thriller", lançado em 1983, está de volta aos holofotes, agora em redes socias, surpreendendo os fãs com sua aparência impecável mesmo quatro décadas depois do lançamento do vídeo

O videoclipe de Thriller, lançado em 1983, marcou a estreia de Ola Ray, impulsionando sua carreira na televisão e no cinema, incluindo sua conquista como Playmate do Mês da Playboy em 1980.

O retorno

Hoje em dia, Ola Ray é uma presença ativa no TikTok e construiu uma carreira na TV e no cinema, além de ter escrito seu próprio livro. Seus vídeos dançando chamaram a atenção dos fãs, que elogiaram sua aparência e talento.

Nos clipes recentes, Ola mantém seus característicos cachos, mas o que mais chama a atenção é o ousado batom vermelho que ela utiliza. Os fãs ficaram encantados e expressaram sua admiração, com comentários como "olhe para você!! Senhorita Ola Ray!! Ainda linda como sempre" e "Homegirl continua linda até hoje".

De acordo com o DailyStar, Ola Ray falou sobre sua ascensão à fama após o videoclipe de "Thriller" e seu posterior desaparecimento da cena pública. Agora, ela está pronta para compartilhar sua vida com os fãs, explicando que seu desaparecimento não foi intencional, mas sim uma forma de manter o mistério que ela e Michael Jackson entendiam.

Embora tenha conquistado fama com o videoclipe icônico, Ola Ray também enfrentou polêmicas, incluindo uma tentativa de arrecadar royalties do projeto, processo contra Michael Jackson em 2009 e um acordo posterior com o Michal Jackson Family Trust.

Em 2017, quando a versão 3D do videoclipe foi lançada, Ola manifestou sua indignação, mas não obteve resposta do diretor. A trajetória de Ola Ray é uma história de sucesso, desafios e, finalmente, um retorno triunfante aos holofotes após 40 anos de sua estreia memorável no videoclipe de "Thriller".